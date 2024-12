Bundesstraße 4: Kurzfristige Sanierung von Schadstellen in der Ortslage Coburg im Bereich „Weichengereuth“

Aufgrund des vergleichsweise schlechten Zustands der Bundesstraße 4 in Coburg „Weichengereuth“ hat das Staatliche Bauamt Bamberg die kurzfristige Sanierung größerer Schadstellen in Auftrag gegeben, um die Verkehrssicherheit in Anbetracht des anstehenden Winters auf diesem wichtigen Streckenabschnitt aufrechtzuerhalten. Die Arbeiten begannen am Donnerstag, den 5. Dezember 2024 und werden voraussichtlich bis Weihnachten andauern.

Zur Durchführung der Arbeiten ist es aufgrund der Verkehrsbelastung und des Arbeitsschutzes notwendig, den Verkehr in Richtung Norden bereits ab der Anschlussstelle „Südzufahrt“ abzuleiten. Die Umleitung erfolgt über die Bamberger Straße und die Frankenbrücke in Richtung Norden. Alle einmündenden Straßen und Zufahrten im Baufeld dürfen in der Bauzeit nur in Richtung Süden einfahren und werden über die Anschlussstelle Creidlitz-Triebsdorf umgeleitet. Der B-4-Verkehr in Richtung Süden muss nicht umgeleitet werden.

Für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen während der Schadstellensanierungen bittet das Staatliche Bauamt Bamberg die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.