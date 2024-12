Baunacher Weihnachtsmarkt am Wochenende

Am 2. Adventswochende stimmungsvoll in die Weihnachtszeit starten

In der Adventszeit lohnt sich ein Besuch und Bummel über den traditionellen Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Baunach, mit ihrer über 1200-jährigen Geschichte.

Am Samstagabend sorgen rund um den historischen Marktplatz und am Kirchenvorplatz vielfältige Verkaufsbuden aus Holz für eine vorweihnachtliche Stimmung. Regionaler Glühwein von einem Weingut in Unterfranken, Fairtrade-Kakao, Likör mit fairem Kaffeezusatz, Fairtrade-Bio-Kaffee und eine Verkaufbude des Weltladens sowie zahlreiche Kunsthandwerker locken wieder mit tollen Angeboten. Zahlreiche Speise- und Getränkestände mit Kinderpunsch, Tschai, Hot Aperol, Kakao mit Schuss, Zwetschgenpunsch, Grashüpfer, Churros, Crêpe, Waffeln, Bratwürsten, Eintopf, Pommes, Burger, Langos, Pizza, Handbrot, Falafeln, Wildgulasch, Spiralkartoffel sowie Kaffee und Kuchen am Sonntag und noch so einiges mehr werden die Besucherinnen und Besucher kulinarisch verwöhnen.

Seit einigen Jahren gibt es auch für alle kleinen Besucher ein Kinderkarussell. Für eine festliche Stimmung sorgt am Samstagabend die „Vielharmonie“ der Stadtkapelle Baunach.

Auch am Sonntag werden die Feuertöpfe und Lichterketten wieder entfacht. Nicht nur rund um den Marktplatz und am Kirchenvorplatz sorgen dann Verkaufsbuden für eine stimmungsvolle Atmosphäre vor historischer Kulisse – auch entlang der Überkumstraße bis zum Bürgerhaus Lechner Bräu präsentieren Kunsthandwerker weihnachtliches und viele andere festliche Dekorations- und Geschenkideen. Bei diesem großen Angebot wird sicher jeder fündig! Die Stadtbücherei bietet einen großen Bücherflohmarkt zum Stöbern an und für den Nachmittag hat die Baunacher Werbegemeinschaft Nikolaus und Knecht Ruprecht nach Baunach bestellt. Für stimmungsvolle Musik sorgen an diesem Tag die Sendelbachtaler Musikanten und die Stadtkapelle Baunach.