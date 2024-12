Baunach Young Pikes zu Gast in Bayreuth

Unlösbare Aufgabe in Bayreuth?

Am Samstag steht den Baunacher Basketballern eine eigentlich unlösbare Aufgabe bevor, denn sie müssen beim ungeschlagenen Tabellenzweiten in Bayreuth antreten. Jump ist im Sportzentrum um 15 Uhr.

Die Gastgeber wurden in der Saison noch nicht einmal ernsthaft gefordert, denn sie gewannen alle sieben Partien in zweistelliger Höhe. Mit Holländer (14,1 Punkte pro Spiel), Nauthon (10,1) und Wellenkamp (8,8) verfügen sie über Leistungsträger, die auch schon teilweise in der ProA zum Einsatz kamen. Das letzte Spiel gewannen die Schützlinge von Tim Nees gegen die mit Baunach punktgleichen Zwickauer mit 93:52, ein Ergebnis, das die Stärke des BBC eindrücklich unterstreicht.

Dennoch werden die Young Pikes alles geben, um ein ordentliches Ergebnis zu erreichen und den haushohen Favoriten so lange wie möglich zu ärgern. Leider können sie aber nicht in Bestbesetzung antreten, da am Samstag auch Kooperationspartner BBC Coburg spielt. Bei der letzten Begegnung gegen Leipzig war der Kräfteverschleiss deutlich sichtbar, vor allem im letzten Viertel war das Team nicht mehr in der Lage zuzusetzen. Es bleibt zu hoffen, dass bis auf den schon länger verletzten Jan Mausolf alle anderen Youngster aus der Stammbesetzung der Baunacher wieder fit werden, um dem Trainerteam genügend Alternativen zu bieten. Das hofft auch Coach Jörg Mausolf: „Wir wollen bei den ungeschlagenen Bayreuthern vor allem engagierter auftreten als im letzten Spiel zuhause gegen Leipzig. Natürlich wissen wir, dass wir gegen die körperlich weit überlegenen Gastgeber der Underdog sind. Trotzdem wollen wir bereit sein, falls Bayreuth die Tür einen Spalt auflässt.“