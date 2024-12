Bamberger Stadtverband für Sport bleibt unter bewährter Führung

Alles beim Alten heißt es beim Stadtverband für Sport. Bei der Mitgliederversammlung am 28. November wurde die komplette Vorstandsriege einstimmig wiedergewählt. Gegenkandidierende gab es keine. Erster Vorsitzender bleibt Wolfgang Reichmann, Zweite Vorsitzende Daniela Kicker. Für die Finanzen zeigt weiterhin Werner Thiele verantwortlich. Den Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit wird weiterhin Robert Hatzold verantworten, und als Schriftführer haben die Mitglieder erneut Max Zillibiller gewählt. Komplettiert wird die Vorstandschaft durch die bisherigen Beisitzer Heinz Kuntke, Markus Habermeyer und Siegfried Prell. Der alte und neue Vorsitzende Wolfgang Reichmann: „Wir hatten ja einige Probleme, da die Buchführung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Aber jetzt ist alles aufgearbeitet und alles passt. Besonders danken darf ich hier Werner Thiele. Er hat nach dem Rücktritt der ehemaligen Schatzmeisterin kurz vor der letzten Mitgliederversammlung kommissarisch das Amt des Kassiers übernommen und klasse Arbeit geleistet. In kurzer Zeit wurde durch ihn die Buchführung wieder in Ordnung gebracht.“ Allerdings fand Wolfgang Reichmann auch kritische Worte: „Die Nachlässigkeit der ehemaligen Schatzmeisterin bei der Buchführung hatte private Gründe, für die keiner was konnte. Ich habe alles versucht, das in die richtige Richtung zu lenken. Es war einfach nicht möglich. Und da gab es bei der letzten Mitgliederversammlung von einigen böse Worte, es wurde zum Teil auch persönlich. Das ist nicht in Ordnung.

Da haben wir in der Vorstandschaft schon gedacht, alles hinzuschmeißen so nach dem Motto, dann macht doch euren Mist selbst. Jetzt blicken wir aber positiv nach vorne.“ Freundliche Worte fand Reichmann auch für die neue Sachgebietsleiterin Sport im Rathaus, Annabell Klopf: „Seien Sie herzlich willkommen in unserer Runde. Wir werden auch weiterhin für unsere Vereine da sein und bei Anliegen bei Ihnen anklopfen.“ Reichmann ging auch auf das beliebte Sportmobil ein, das die Mitglieder bis zum Sommer noch ausleihen konnten: „Diese Schrottkiste haben wir abgegeben und dafür auch noch Geld bekommen. Aber es war richtig so. Denn wir hatten auch als Vorstandschaft sehr viel Ärger, zum Beispiel mit Schlüsselübergaben oder mit der fehlenden Sauberkeit bei der Rückgabe des Fahrzeugs. Es gibt jedoch Verhandlungen wegen einer möglichen Lösung, denn das Sportmobil erfreute sich bei den Mitgliedern großer Beliebtheit.“

Der Stadtverband für Sport in Bamberg e.V. – er versteht sich als starker Ansprechpartner für die Vereine rund um den Sport in Bamberg. Mehr über den Stadtverband gibt es online unter www.sportverband-bamberg.de