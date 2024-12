Bamberger Spielplatz bekommt neuen Baum

Bei einem Baum auf dem Spielplatz in der Unteren Seelgasse ist die Bruchsicherheit leider nicht mehr gewährleistet. Die bereits seit einigen Jahren vorhandene Stammschädigung reicht tief in den Holzkörper hinein und hat sich mittlerweile weit in die Krone hinauf ausgebreitet. Um eine Gefährdung der Spielplatznutzer auszuschließen, muss der Baum gegen eine Neupflanzung ausgetauscht werden.

Um die Arbeiten durchführen zu können, müssen am Donnerstag, 5. Dezember, die Spielgeräte und Zaunfelder abgebaut werden. Der Spielplatz sowie der Durchgangsweg werden anschließend mit Bauzaunfeldern gesperrt. Die Fällarbeiten beginnen am Montag, 9. Dezember. Danach werden die entsprechenden Spielgeräte und Zaunfelder wiederaufgebaut und die Sperrung aufgehoben. Spielplatz und Durchgangsweg werden voraussichtlich ab dem 13. Dezember wieder wie gewohnt genutzt werden können. Die umliegenden Anwohner wurden über die Maßnahmen mit Wurfzetteln informiert.