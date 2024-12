Bamberg: Advent, Advent, die Erde brennt – Klimawandel erreicht kritischen Meilenstein

Was wir tun können während in den kommenden Wochen Millionen von Lichtern die Vorfreude auf Weihnachten symbolisieren, steht ein anderer „Lichtblick“ erschreckend im Fokus: der globale Klimawandel. Im Jahr 2023 hat die Erde zum ersten Mal in der Geschichte die Grenze von 1,5 °C globaler Erwärmung überschritten. Dieses alarmierende Ereignis ist ein Weckruf für uns alle.

Die symbolische 1,5-Grad-Marke, die im Pariser Klimaabkommen als Obergrenze zur Vermeidung katastrophaler Folgen definiert wurde, wurde in diesem Jahr temporär überschritten. Wissenschaftler betonen, dass dieser Meilenstein die Gefahr zunehmender Hitzewellen, steigender Meeresspiegel und extremer Wetterereignisse verdeutlicht. Gleichzeitig betonen sie, dass jeder Zehntelgrad, den wir begrenzen, zählt.

„Es mag wie eine kleine Zahl wirken, aber ein Unterschied von nur 0,2 Grad kann über Leben und Tod entscheiden“, erklärt eine Sprecherin der örtlichen Klima-Allianz. „Es bedeutet weniger zerstörte Häuser durch Hurrikane, weniger Ernteverluste und eine lebenswertere Welt für unsere Kinder.“

Denn: Jeder kleine Schritt macht einen Unterschied. Auch wenn die Erde brennt, können wir nur gemeinsam das Feuer löschen.