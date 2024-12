Preisträgerausstellung der JugendKunstTriennale in Bayreuth

Noch bis Donnerstag, 12. Dezember, besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, die Preisträgerausstellung der 11. JugendKunstTriennale in der RW21 Stadtbibliothek zu besichtigen. Für die JugendKunstTriennale des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes wurden in den Mitgliedsstädten Bayreuth, Hof, Marktredwitz, Plauen, Zwickau und Chemnitz 438 Arbeiten eingereicht. Die Jury, in der der 1. Vorsitzende des Kunstvereins Bayreuth, Hans-Hubertus Esser, vertreten war, hat daraus 128 Arbeiten ausgewählt. Es wurden vier Hauptpreise, zwei Förderpreise und 20 Anerkennungspreise vergeben. In diesem Jahr wurden folgende fünf junge Künstlerinnen aus Bayreuth mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet: Lilien Virág Vincze, Selma Riedl, Jana Leicht, Oliwia Krzeminska und Kaija Ströhlein. Neben den Werken aller Preisträgerinnen und Preisträger werden die Arbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bayreuth gezeigt.