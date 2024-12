Polizeibericht Hochfranken vom 05.12.2024

Polizeiinspektion Coburg

Unbekannte haben es auf Kosmetikartikel abgesehen

COBURG. Kosmetikartikel im Wert von über 1.000 Euro versuchten drei Männer aus einem Drogeriemarkt in der Callenberger Straße zu entwenden. Der Diebstahl ereignete sich allerdings schon vor gut einem Monat, wurde aber jetzt erst bei der Polizei angezeigt. Den aufnehmenden Beamten wurde mitgeteilt, dass eine erhebliche Menge an Cremes, Rasierern und Rasierklingen durch ein bislang unbekanntes „männliches Trio“ entwendet wurde. Die Täter packten die Ware in mehrere Geschenktüten und versuchten im Anschluss den Laden unbemerkt zu verlassen. Zwei von ihnen gelang die Flucht, der Dritte konnte kurzzeitig von einem Mitarbeiter festgehalten werden, konnte dann aber auch stiften gehen.

Die Coburger Polizei hat den Sachverhalt zu dem Ladendiebstahl aufgenommen und ermittelt zunächst gegen Unbekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die drei Personen geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Erheblicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

COBURG. 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwochvormittag in Coburg.

Bei der Coburger Polizei ging kurz nach 10.30 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall an der Einmündung Gustav-Hirschfeld-Ring/Ketschendorfer Straße ein.

Dem Vernehmen nach, übersah der Lenker einer Mercedes A-Klasse den Mini Cooper einer 64-jährigen Coburgerin und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, so dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Die Coburger Polizeiinspektion hat den Sachverhalt an der Unfallstelle aufgenommen und ermittelt nun gegen den Verursacher wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Verkehrsunfall

COBURG. Am Mittwochmorgen kam es im Stadtgebiet Coburg zu einem Parkrempler.

Der Lenker eines Ford C-Max touchierte beim Einparken einen neben ihm parkenden VW Golf. Allerdings kam der Golf-Fahrer nicht gleich seinen Pflichten als Unfallverursacher nach und meldete erst zweitverzögert die Kollision, womit er sich eine Anzeige wegen Unfallflucht eingehandelt hat. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro.

Polizeiinspektion Kronach

Drogenfahrt beendet

Kronach: Am Donnerstagmorgen gegen 00:15 Uhr wurde eine VW-Fahrerin aus dem Landkreis Coburg mit ihrem Pkw auf der B173 angehalten und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten bei der 20-jährigen Fahrerin Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Droge THC. Die Passat-Fahrerin musste ihr Fahrzeug an Ort und Stelle stehen lassen und sich einer Blutentnahme in der Frankenwaldklinik unterziehen. Gegen die junge Frau wird wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Polizeiinspektion Kulmbach

Verpuffung im Silo

Kulmbach – Am 04.12.2024, gegen 17:55 Uhr, ging die Mitteilung von einer Explosion in einer Filteranlage einer Firma in der Lichtenfelser Straße ein. Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich nicht um eine Explosion, sondern um eine Verpuffung handelte. Durch ein filtereigenes automatisches Löschsystem war alles bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte abgelöscht. Auslöser war die Hitze, die in der Mühle entstand. Danach kam es im Filter zu einer Verpuffung. Die Nachlöscharbeiten übernahmen die Feuerwehren Kulmbach und Mainleus, welche mit ca. 80 Mann vor Ort waren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,– Euro.

Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug

Kulmbach – Am 04.12.2024, gegen 18:20 Uhr, befand sich das Einsatzfahrzeug auf dem Weg zum Einsatz bei der Firma in der Lichtenfelser Straße. Der Fahrer befuhr die Lichtenfelser Straße vom Globus aus kommend und kreuzte die B85 mit Blaulicht und Einsatzhorn. Ein Pkw-Fahrer, welcher auf der B85 stadtauswärts unterwegs war, konnte den kreuzenden Einsatzwagen nicht mehr ausweichen und fuhr auf. Zum Glück blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000,– Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall

Kulmbach – Am 04.12.2024, gegen 16:50 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin die Kronacher Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur E.-C.-Baumann-Straße übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigen Jeep-Fahrer. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Kulmbach war mit Absperrmaßnahmen und mit dem Binden von auslaufenden Betriebsmitteln vor Ort beschäftigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000,– Euro.