Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 05.12.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Kasse eines Selbstbedienungsschranks gestohlen

BAMBERG. Dienstagnachmittag zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde aus einem Selbstbedienungsschrank in der Bruderwaldstraße die Kasse gestohlen. Unbekannte brachen dafür die Rückwand des Schrankes heraus. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro, der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall

BAMBERG. Mittwochfrüh kam es in der Memmelsdorfer Straße, Ecke Brennerstraße zu einem Verkehrsunfall. Dort wollte ein 17-Jähriger mit seinem Kia von der Memmelsdorfer Straße nach links in die Brennerstraße abbiegen und übersah dabei eine ihm entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß und bei beiden Fahrzeugen wurde die Fahrzeugfront komplett eingedrückt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Beide Fahrer verletzten sich leicht. Die Beifahrerin des Schülers blieb unverletzt.

Busfahrer kann durch Vollbremsung Zusammenstoß vermeiden

BAMBERG. Montagnachmittag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Bus den Berliner Ring und wollte nach rechts auf den Münchner Ring abbiegen. Er wurde kurz vorher von einem grauen Audi überholt, welcher anschließend mit sehr kurzem Abstand vor dem Bus einscherte. Der Busfahrer musste sein Fahrzeug stark abbremsen, damit es nicht zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte eine 73-Jährige Mitfahrerin aus ihrem Sitz und verletzte sich leicht. Der Audifahrer setzte seine Fahrt fort, weshalb die Polizei Bamberg-Stadt nach ihm oder Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Gleich drei Fahrzeuge mit spitzem Gegenstand zerkratzt

BAMBERG. Samstagabend zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde ein, auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Pödeldorfer Straße, abgestellter schwarzer BMW von Unbekannten zerkratzt. Zerkratzt wurde die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag wurden in der Dieselstraße gleich zwei Fahrzeuge von Unbekannten zerkratzt. Ein grauer VW/Touran zeigt über die komplette rechte Fahrzeugseite drei Kratzer, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Ebenfalls wurde ein schwarzer Mercedes/Viano zerkratzt. Hier ließ sich der Sachschaden noch nicht beziffern. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Außenspiegel beschädigt

BAMBERG. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh wurde ein, in der Memmelsdorfer Straße, abgestellter LKW mit Farbe besprüht. Das Graffiti am linken Außenspiegel hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Den rechten Außenspiegel eines grauen BMWs haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in der Egelseestraße abgerissen. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

40-Jähriger verhielt sich auffällig

BAMBERG. Mittwochfrüh verhielt sich ein 40-Jähriger in der Weißenburgstraße auffällig, weil er sich hinter parkenden Pkws versteckte, als er einen Streifenwagen erblickte. Bei einer Personenkontrolle wirkte er sehr nervös und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem wurde im Nahbereich ein Tütchen mit Haschisch und Crystal gefunden, welches er vorher weggeschmissen hatte.

Erneut mit Alkohol am Steuer erwischt

Am Mittwochnachmittag wurde in der Kärntenstraße eine 43-Jährige einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Schon beim Öffnen ihres Autofensters kam den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab 1,68 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt eine Blutentnahme durchgeführt. Mittwochabend wurde in der Luitpoldstraße ein 21-Jähriger unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter erwischt. Die Weiterfahrt wurde ihm unterbunden, eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.

Auf frischer Tat ertappt

BAMBERG. Donnerstagfrüh gegen 2:25 Uhr wurde die Polizei Bamberg-Stadt in den Holzfeldweg gerufen. Dort konnten zwei Männer beobachtet werden, wie sie sich an einer Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses zu schaffen machten. Bei einer anschließenden Kontrolle des 47-Jährigen und seines 33-Jährigen Begleiters konnten Schraubenzieher, Taschenlampen und ein Schließblech gefunden werden. An der Eingangstüre wurden frische Hebelspuren festgestellt. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle verbracht. Die Polizei Bamberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

DEBRING. Gemeinsam waren am Mittwochnachmittag zwei 9 und 10 Jahre alte Jungen im REWE-Markt. Dort steckten sie Süßigkeiten und Limonade im Wert von ca. 15 Euro in ihre Jackentaschen. Nach Verlassen des Kassenbereichs wurden die beiden Kinder, die beim Diebstahl beobachtet wurden, angesprochen. Die verständigte Polizei übergab die beiden nach Anzeigenaufnahme jeweils an ihre Eltern.

Verkehrsunfallfluchten

HIRSCHAID. Beim Rangieren auf dem Tankstellengelände in der Industriestraße streifte ein Lkw-Fahrer am Samstagmorgen die Mauer der dortigen Waschanlage. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Ohne seiner Unfallmeldepflicht nachzukommen, entfernte sich der Schadensverursacher. Da das Kennzeichen abgelesen werden konnte, wurden die Ermittlungen nach dem Verursacher umgehend aufgenommen.

HALLSTADT. Auf der Linksabbiegespur Berliner Ring /Kreuzung Michelinstraße ordnete sich am Dienstagmittag, 11.30 Uhr, der Fahrer einer gelben Sattelzugmaschine ein. Anschließend bog er jedoch nach rechts ab und touchierte dabei mit dem ausschwenkenden Anhänger die Ampelschirme der dortigen Fußgängerampel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrzeugführer in Richtung Bamberg davon.

MEMMELSDORF. Nur ca. fünf Minuten stellte am Mittwoch ein 55-Jähriger seinen schwarzen Pkw, Mercedes, am Straßenrand in der Meedensdorfer Straße ab. Als er um 14 Uhr wieder wegfahren wollte, stellte er einen frischen Unfallschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro an der hinteren linken Türe fest. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr das Versursacherfahrzeug davon. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete jedoch den Unfall und konnte der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Autos nennen. Die Unfallfluchtermittlungen wurden sofort aufgenommen.

HEILIGENSTADT. Im Begegnungsverkehr auf der Staatsstraße zwischen Teuchatz und Burggrub kam es am Mittwochmorgen, gegen 7.20 Uhr, zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge. Einer BMW-Fahrerin, die in Richtung Burggrub unterwegs war, kam ein Pkw entgegen, der offensichtlich zu weit links fuhr und deshalb den linken Außenspiegel ihres Autos beschädigte. Nach dem Anstoß flüchtete das Verursacher-Fahrzeug in Richtung Teuchatz. Die Reparaturkosten des beschädigten Außenspiegels werden auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Unfallverursacher fuhr weiter

A 73 / STRULLENDORF, Lkr. BAMBERG. Auf Zeugenmeldungen hofft die Verkehrspolizei Bamberg nach einem Unfall auf der Autobahn am Mittwochmorgen. Ein Lastwagen löste den Unfall mit einem Sachschaden im vierstelligen Bereich aus und hielt danach nicht an.

Kurz nach 07:45 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Mann die A 73 in Fahrtrichtung Coburg, als er auf Höhe von Strullendorf einen Lkw überholen wollte. Der zu Überholende jedoch scherte plötzlich vor ihm aus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Autofahrer nach links in Richtung Mittelschutzleitplanke aus und touchierte diese. Dieser Streifvorgang hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher indes fuhr unerkannt weiter, weshalb nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt läuft. Die Verkehrspolizei Bamberg sucht daher Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 0951/9129-510.

Trunkenheit am Steuer führt zu Führerscheinverlust

A 73 / STRULLENDORF, Lkr. BAMBERG. Am späten Mittwochabend führte eine Kontrolle der Verkehrspolizei Bamberg auf der Autobahn zu einem Strafverfahren mit Entzug der Fahrerlaubnis eines 53-Jährigen. Dieser war alkoholisiert hinter dem Steuer gesessen.

Der Mann fiel einer Streife gegen 22:15 Uhr auf der A73 in Fahrtrichtung Nürnberg auf. Bei der anschließenden Kontrolle des Autofahrers an der Anschlussstelle Bamberg-Süd stellten die Beamten schon bald fest, dass der Mann offenbar vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Der durchgeführte Alkoholtest erbrachte mit 2,02 Promille ein deutliches Ergebnis. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann an, stellten seinen Führerschein gleich vor Ort sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr gegen den 53-Jährigen ein. Zudem war seine Reise zu Ende.

Dieseldieb unterwegs

A 70 / SCHEßLITZ, Lkr. BAMBERG. In der Nacht zum Donnerstag hatte es ein bislang Unbekannter auf Kraftstoff abgesehen. An einem abgestellten Lastwagen zapfte dieser Diesel im dreistelligen Eurobereich ab. Die Verkehrspolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein 69 Jahre alter Mann stellte am Mittwochabend, gegen 20:30 Uhr seine Sattelzugmaschine auf der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt am Parkplatz „Giechburgblick“ ab. Als er am frühen Donnerstagmorgen, um 04:00 Uhr wieder mit dem Lkw weiterfahren wollte, stellte der Fahrer fest, dass ein Unbekannter den Tank geöffnet und Diesel entwendet hatte. Letztlich fehlte Kraftstoff im Wert von knapp 500 Euro. Hinweise auf den Dieb konnte der 69-Jährige nicht geben. Daher hofft die Verkehrspolizei Bamberg diese von Zeugen zu bekommen. Diese Personen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-510 bei den Ermittlern zu melden.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Hetzles. Am Montagmorgen befuhr eine 23-jährige PKW-Fahrerin die Staatsstraße St2243 von Neunkirchen am Brand in Richtung Honings und überholte den vor ihr fahrenden Betonmischer. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern, scherrte die 23-Jährige zu früh nach rechts ein. Hierbei touchierte sie den LKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die 23-Jährige konnte aber im Rahmen der Nahbereichsfahndung ausfindig gemacht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.300,00 EUR.

Forchheim. Wie bereits berichtet fiel am Abend des 17.10.2024 ein schwarzer Seat, ohne Kennzeichen, in der Äußeren Nürnberger Straße durch eine besonders verkehrsgefährdende Fahrweise auf. Durch umfangreiche Ermittlungen der PI Forchheim konnte im Nachgang ein 20jähriger Fahrer aus dem Landkreis Forchheim ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde durch den Ermittlungsrichter die Beschlagnahme seines Führerscheins angeordnet. Der junge Fahrzeugführer, der der hiesigen Tuningszene zuzuordnen ist, muss sich nun wegen einem illegalen Kraftfahrzeugrennen und Urkundenfälschung verantworten. Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung darf der junge Mann kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen.

Hausen. Im Zeitraum vom 29.11.2024 bis 04.12.2024 wurde in der Gemarkung Wimmelbach eine eingezäunte Baum-Plantage mit Tannen angegangen. Die Plantage liegt zwischen Wimmelbach und Oesdorf, Nähe Ortsrand Oesdorf. Der oder die unbekannten Täter zwickten den dort befindlichen Zaun auf und schlugen sieben Tannenbäume. Die Tannen wurden anschließend entwendet und vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Es entstand ein Entwendungsschaden von mindestens 350,00€. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht Zeugen, die die Tat selbst oder Verdächtiges im fraglichen Zeitraum beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/7090-0 entgegen.