Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 05.12.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Erst streiten die Kinder, dann die Mütter

Nach dem Streit zweier Kinder in einem Erlanger Einkaufszentrum, gerieten am gestrigen Abend auch noch die Mütter der Kinder in eine handfeste Auseinandersetzung.

Ob aufgrund der vorweihnachtlichen Hektik die Nerven blank lagen ist unbekannt.

Allerdings hatte ein nicht unüblicher Streit unter Kindern, der sich am gestrigen Abend, gegen 18:30 Uhr, im Kinderspielbereich des Einkaufszentrums in der Nürnberger Straße ereignete weitreichendere Konsequenzen.

Die Streitigkeit übertrug sich nämlich auf die Mütter der Kinder und führte dazu, dass eine 27-jährige Dame ihre 33 Jahre alte Kontrahentin auch körperlich attackierte.

Durch einen Griff an den Hals verletzte sie ihre Rivalin leicht. Diese setzte sich dann ebenfalls noch zur Wehr. Die Streitenden mussten durch den Ehemann einer Beteiligten voneinander getrennt werden und stürzten hierbei auch noch zu Boden.

Schwerwiegende Verletzungen trug keine der Damen davon. Eine sofortige ärztliche Behandlung war dementsprechend nicht notwendig.

Bleibt zu hoffen, dass die Beteiligten die restliche Adventszeit besinnlicher nutzen. Die Polizei “beschenkt“ die Beiden bereits jetzt mit einer Anzeige wegen Körperverletzung.

Hochpreisiges E-Bike entwendet

Bereits am vergangenen Montag (02.12.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter in Erlangen ein hochwertiges E-Mountainbike der Marke Cube.

Der Besitzer stellte sein Fahrrad gegen 17:00 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Michael-Vogel-Straße ab und schloss dieses an einem dort befindlichen Geländer an.

Als er gegen 20:00 Uhr zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen seines Rads.

Das vollgefederte, orange/blaue, E-Bike hat einen Wert von ca. 4.000 Euro. Bislang sind keinerlei Täterhinweise vorhanden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 09131/760-114 mit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Erlangen-Land und Höchstadt a.d.Aisch

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Herzogenaurach – Bei der Kontrolle eines 17-jährigen E-Scooter-Fahrers konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein folgender Schnelltest verlief positiv auf THC. Somit wurde die Weiterfahrt unterbunden und im Rahmen der entsprechenden Anzeigeerstattung eine Blutentnahme veranlasst.

Herzogenaurach – Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde erneut durch einen unbekannten Täter eine öffentliche Toilette beschädigt. Der Täter brach im WC am Wiwa-Weiher den Wickeltisch ab und riss zwei Haltegriffe und den Mülleimer von der Wand.

Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Herzogenaurach unter 09132-78090 entgegen.

Herzogenaurach – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es am Kiliansplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus.

Hierbei wurde durch den Täter, vermutlich mittels eines vor Ort stehenden E-Scooters, die Glasscheibe der Haustüre eingeschlagen.

Die Anwohner hörten gegen 01.20 Uhr zwei weibliche Stimmen vor dem Anwesen und das Klirren der Scheibe.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Herzogenaurach unter 09132-78090 entgegen.