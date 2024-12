Orange Schuhe in Bamberger Schaufenstern

Wer in diesen Tagen durch Bamberg läuft, dem fallen orange gefärbte Schuhe in Schaufenstern auf. Was hat es damit auf sich? Sie sollen aufmerksam machen auf Gewalt gegen Mädchen und Frauen, eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen weltweit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesfamilienministerin Lisa Paus haben am 19. November 2024 mit ihrem Report über Gewalt gegen Frauen und Mädchen die erschreckende Nachricht verbreitet, dass sie in allen Bereichen zunimmt: beim Cybermobbing, bei der häuslichen Gewalt, bei Sexualstraftaten und bei Femiziden. Fast jeden Tag wird in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen getötet, und das meist vom eigenen (Ex-)Partner.

Um dieses Problem ins Bewusstsein zu rücken, gibt es jedes Jahr ab dem 25. November die zwei Wochen währenden sogenannten Orange Days. Die drei Bamberger Soroptimist International Clubs „Bamberg Kunigunde“, „Wilde Rose“ und „Würgau-Fränkische Schweiz“ unterstützen diese Aktion in diesem Jahr mit orange gefärbten Schuhen in rund 15 Schaufenstern teilnehmender Läden in Bamberg.

Sexistisches Verhalten beginnt mit der alltäglichen Anmache im öffentlichen Raum, mit frauenfeindlicher Sprache, Witzen und Beschimpfungen, und es manifestiert sich in Beleidigungen, Bedrohungen, sozialer Kontrolle, sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung, Stalking, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Gewalt im Rahmen von Prostitution oder Genitalverstümmelung.

Die Kriminologie widerlegt im Übrigen die Behauptung, Gewalt gegen Frauen sei überwiegend ein Problem zugewanderter Männer. In Deutschland ist die überwiegende Zahl der Opfer und Tatverdächtigen deutscher Staatsangehörigkeit, und sie kommen aus allen Bildungsgruppen und sozialen Schichten. Trennungstötungen sind dabei besonders häufig und finden in allen Nationalitäten statt.

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet unter der Telefonnummer 116 016 rund um die Uhr, anonym und in 19 Sprachen Beratung und Vermittlung in das örtliche Hilfesystem an. Weitere Informationen unter www.hilfetelefon.de.

Regionale Notrufnummern:

Frauenhaus Bamberg – 24-Stunden Notruf

Telefon (0951) 58280

Notruf bei sexualisierter Gewalt des SkF Bamberg e.V.

Telefon (0951) 9 86 87-30

Beratungsstelle für Kriminalitätsopfer bei der Polizeiinspektion Bamberg

0951/9129 – 480