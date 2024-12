„Nahwärme für Adelsdorfs Kitas“ – Gemeindewerke versorgen alle öffentlichen Gebäude in Adelsdorf

Alte Gasheizungen raus, Nahwärme rein: Seit dieser Woche haben die Kindertagesstätte Regenbogen I und die Kinderkrippe Regenbogen II an der Pommernstraße einen Nahwärmeanschluss. Damit versorgen die Gemeindewerke Adelsdorf nun alle öffentlichen Gebäude in Adelsdorf mit erneuerbarer Energie.

„Wir freuen uns sehr, dass die beiden Einrichtungen nun auch an unser Nahwärmenetz angebunden sind“, sagt Erster Bürgermeister Karsten Fischkal. „Ziel unserer Gemeinde ist es, bis 2045 klimaneutral zu werden. Im Vergleich zu anderen Kommunen sind wir dabei schon auf einem richtig guten Weg.“ Insgesamt haben die beiden Kinderbetreuungs-Einrichtungen bisher rund 110.000 kWh Gas pro Jahr verbraucht.

Dabei fielen jährlich rund 23.700 kg CO2 an, die dank Nahwärme nun eingespart werden. Das entspricht etwa dem jährlichen Benzinverbrauch von 11 durchschnittlichen Autos und dem Stromverbrauch von ca. 7 Haushalten in Deutschland. „Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass die CO2-Kosten in Zukunft immer weiter steigen werden, genau wie die Preise für Erdgas und Heizöl“, sagt Wolfgang Mößlein, Vorstand der Gemeindewerke Adelsdorf. „Wir bieten mit unserer Nahwärme eine zuverlässige, klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgung für nahezu jeden Gebäudetyp, ob Bestandsgebäude oder Neubau.“ Die Heizenergie, die ab sofort die Gruppenräume der Kindergarten- und Krippenkinder wohlig warm werden lässt, wird direkt in Adelsdorf erzeugt und stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen. Auch alle anderen öffentlichen Adelsdorfer Gebäude hängen am Netz und werden mit Nahwärme versorgt: Das sind zum einen die Schule mit Schwimmhalle und die weiteren gemeindlichen Kindergärten. Zum anderen beziehen auch das Rathaus, das Schloss, das Hofhaus, das Feuerwehrgebäude, der Bauhof und die Aischgrundhalle bereits Nahwärme. Und auch das Firmengebäude der Gemeindewerke Adelsdorf in der Höchstadter Straße 34 hängt ganz frisch mit am Netz.

In Adelsdorf wird das Nahwärmenetz kräftig ausgebaut, bis heute ist es auf eine Länge von sechs Kilometern gewachsen: Neben sieben Straßen im Oberdorf, der Erlanger Straße, der Hauptstraße und der Höchstadter Straße, liegen nun auch in der kompletten Pommernstraße betriebsbereite Nahwärmeleitungen. Die ersten Anwohner in der Pommernstraße haben ihre Heizräume in den letzten Tagen schon umbauen lassen. Mit fast 90 Prozent ist die Anschlussquote in der Pommernstraße besonders hoch. In den kommenden Jahren werden die Gemeindewerke Adelsdorf das Adelsdorfer Netz stetig in alle Richtungen ausweiten und weitere Haushalte ans Netz nehmen. Auch eine eigene Nahwärmeversorgung für den Ortsteil Neuhaus ist beschlossen und wird umgesetzt. Für Aisch laufen die Vorüberlegungen.