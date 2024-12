Nach Kohlenstoffmonoxid-Alarm in Coburg – Gebäude wieder freigegeben

COBURG. Nachdem am Dienstagnachmittag 26 Personen Verletzungen aufgrund einer erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Konzentration erlitten hatten, übernahm die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen.

Am Mittwoch führten die Kriminalbeamten mit Unterstützung eines Gutachters umfangreiche Ermittlungen im betroffenen Gebäude in der Badergasse durch. Unter anderem prüften sie technische Einrichtungen und führten erneut Messungen durch. Diese ergaben, wie auch schon am Dienstagabend, Werte im Normbereich. Es besteht keine Gefahr mehr, sodass das Gebäude um kurz nach 14 Uhr wieder freigegeben wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg dauern an. Die Ursache ist weiterhin unklar.