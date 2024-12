Musikalisch-Poetisches zum Advent in Gräfenberg

Es funkelt kurzweilig, humorvoll und besinnlich im Adventsprogramm des Gitarristen Stefan Grasse und des BR-Sprechers Tobias Föhrenbach. Musikalische und poetische Beiträge werfen sich die Beiden wie Bälle bzw. glitzernde Weihnachtskugeln zu. Mit fein ausgewählter Prosa und Lyrik, einfühlsam von der Musik umrahmt, zaubern sie ungewohnte Advents-Stimmung, wenn vertraute Weihnachtslieder neu arrangiert als Bossa Nova oder Rumba erklingen. Dazu feierliche Barockmusik von Bach, Romantisches von Chopin. Der Gräfenberger Kulturverein hat die beiden Künstler zu einem Poeteneckela Extra eingeladen.

Stefan Grasse hat weit über 3000 Konzerte in vielen Ländern Europas, den USA, China, Argentinien und Australien gegeben und 21 eigene Alben veröffentlicht. Er studierte Jazz- und klassische Gitarre an der Jazz School München (bei Peter O’Mara), am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg, bei Phillip Thorne (Royal Scottish Academy of Music and Drama, Glasgow) und Pepe Romero (Internationale Sommerakademie Salzburg). Der Leiter der „Nürnberger Gitarrennächte“ erhielt Stipendien des Bayerischen Rundfunks, den „Guitar Challenge Prize 1991″ der Royal Scottish Academy, Kulturförderpreise von Nürnberg und Mittelfranken.

Tobias Föhrenbach ist als Moderator von Hörfunk- und Fernsehsendungen des Bayerischen Rundfunks bekannt sowie als Sprechkünstler auf Kleinkunst- und Theaterbühnen unterwegs. Geboren in Freiburg, genoss er sein Studium der „Sprechkunst und Kommunikationspädagogik“ an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. 2007 kam er in die Abteilung Präsentation für Hörfunk und Fernsehen des Südwestrundfunks. 2010 wechselte er als Moderator, redaktioneller Mitarbeiter und Autor zum Bayerischen Rundfunk.

Musikalisch-Poetisches zum Advent mit Stefan Grasse (Gitarre) und Tobias Föhrenbach (Rezitation).

Wann: Sonntag, 8. Dezember, 16 Uhr

Wo: Historisches Rathaus Gräfenberg, Marktplatz

– Eintritt frei –