Forchheimer Wirtschaftsjunioren laden zum Wettbewerb ein

Die Wirtschaftsjunioren Forchheim laden auch in diesem Jahr wieder zum spannenden Quiz „Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ ein. Ziel der Veranstaltung ist es, Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Jahrgangsstufe für Wirtschaftsthemen zu begeistern und sie optimal auf die Herausforderungen des Berufslebens vorzubereiten.

Neben Schulen aus Forchheim konnte in diesem Jahr erstmals auch das Gymnasium Fränkische Schweiz aus Ebermannstadt für die Teilnahme gewonnen werden. Damit unterstreichen die Wirtschaftsjunioren ihren Anspruch, das Projekt regional auszuweiten und den gesamten Landkreis einzubinden. Das Quiz wird an den Schulen im Dezember und Januar durchgeführt.

„Ich freue mich sehr, dieses wichtige Projekt weiterführen zu dürfen“, sagt Martin Vierling, Projektleiter der Wirtschaftsjunioren und Unternehmer aus Ebermannstadt. „Es ist uns ein Anliegen, junge Menschen in der Region frühzeitig für wirtschaftliche Zusammenhänge zu sensibilisieren und sie mit praxisnahen Fragestellungen auf ihrem Bildungsweg zu begleiten. Mit der Teilnahme des Gymnasiums Fränkische Schweiz aus Ebermannstadt gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung einer stärkeren Vernetzung im Landkreis. Letztes Jahr konnte Lasse Bergrath von der Georg-Hartmann-Realschule sogar den Bundessieg für unseren Landkreis holen – die Messlatte liegt also hoch. Umso wichtiger ist es, das Potential des Landkreises zu heben und weitere Schulen zu involvieren.“

Das Quiz, das jährlich auf Bundesebene von den Wirtschaftsjunioren Deutschland organisiert wird, umfasst Fragen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Allgemeinbildung und gesellschaftlichem Engagement. Dabei geht es nicht nur um Wissen, sondern auch darum, das Interesse an ökonomischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen zu wecken.

„Wir freuen uns auf einen spannenden Wettbewerb und wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg! Für die besten Schülerinnen und Schüler winken großartige Preise“, ergänzt Vierling.

Das Finale des Wettbewerbs findet vom 28. bis 30. März 2025 statt. Die besten Schülerinnen und Schüler des Landkreises haben die Chance, sich für das deutschlandweite Finale zu qualifizieren und den Landkreis Forchheim dort zu vertreten.