Faire Adventszeit im Landkreis Kulmbach

Die Adventszeit steht vor der Tür – Zeit für Besinnung, gemütliche Stunden zu Hause und stimmungsvolle Besuche auf den Weihnachtsmärkten. In diesem Sinne lädt die lokale Steuerungsgruppe des FAIRTRADE-Landkreises Kulmbach am Samstag, den 7. Dezember, ab 11.00 Uhr, herzlich zu einem Aktionsstand vor dem Weltladen in der Langgasse ein.

Nachhaltig schenken und feiern

Mit wertvollen Tipps und Ideen zeigen die Verantwortlichen, wie die Weihnachtszeit ökologisch, fair und regional gestaltet werden kann. Neben Informationen rund um den nachhaltigen Konsum können Besucherinnen und Besucher an einem spannenden Quiz über Faire Produkte teilnehmen. Attraktive Preise warten auf die Gewinner!

Für die kleinen Gäste gibt es eine besondere Überraschung: „Nikolaus“ Wolfram Brehm, Hauptgeschäftsführer der IHK, wird persönlich vor Ort sein, Nikoläuse aus fair gehandelter Schokolade verschenken und damit sicher für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Fairtrade: Ein Beitrag für eine gerechtere Welt

Wussten Sie, dass in Deutschland jährlich rund 9,2 Kilogramm Schokoladenwaren pro Kopf konsumiert werden? Die Schokoladenindustrie verarbeitet dafür beeindruckende 440.000 Tonnen Kakaobohnen pro Jahr. Doch nur etwa 16 Prozent davon stammen aus fairem Handel, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie berichtet.

Mit dem Kauf von Fairtrade-Produkten, wie Kakao, unterstützen Verbraucherinnen und Verbraucher die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kakaobauernfamilien in Entwicklungsländern. „Mit dem Kauf von FAIREN Kakaoprodukten entscheiden Sie sich für höchste Qualität und tragen gleichzeitig zur globalen Gerechtigkeit bei“, so die Steuerungsgruppe.

Weitere Informationen über fairen Handel finden Interessierte unter www.fairtrade-deutschland.de. Dort wartet ab dem 1. Dezember auch ein Online-FAIRTRADE-Adventskalender mit spannenden Überraschungen.

Regionale Geschenkideen für die Weihnachtszeit

Für alle, die ihre Liebsten mit individuellen Geschenken überraschen möchten, bieten die lokalen Einzelhändler, Direktvermarkter, Hofläden, Gastronomiebetriebe sowie der Himmelkroner oder der Kulmbacher Weltladen im Landkreis Kulmbach eine breite Auswahl:

Regionale Geschenkekörbe mit selbstgemachten Köstlichkeiten wie Marmeladen und Eierlikör

Gutscheine für nachhaltige Erlebnisse

Bücher, Gesellschaftsspiele und vieles mehr

Die Steuerungsgruppe des FAIRTRADE-Landkreises Kulmbach freut sich auf Ihren Besuch am 7. Dezember ab 11.00 Uhr vor dem Weltladen in der Fußgängerzone.