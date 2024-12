Erzbistum Bamberg: Ehrenamtlich im Ausland engagieren

18- bis 28-Jährige können sich jetzt um einen Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland bewerben. Sie haben die Möglichkeit, sich ein Jahr lang in einem Partnerland des Erzbistums Bamberg ehrenamtlich zu engagieren. Einsatzstellen gibt es in Peru, Bolivien, Indien, Tansania und im Senegal. Es handelt sich beispielsweise um Einsätze in Kinderheimen, Schulen, Jugendzentren oder Krankenhäusern. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2025.

„Wir führen fortlaufend Kennenlerngespräche“, erläutert Jasmin Trunk von der Stabsstelle Weltkirche des Erzbistums Bamberg. „Je früher die Bewerbung eingeht, desto eher besteht die Chance, den Wunsch-Einsatzort auch zu bekommen.“ Das kommende Weltfreiwilligenjahr beginnt im September 2025. Bereits ab Juni starten zwei fünftägige Vorbereitungsseminare und ein mehrtägiges länderspezifisches Seminar.

Finanziert wird das Weltfreiwilligenjahr vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) sowie vom Erzbistum Bamberg. Voraussetzung ist der Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Auch mit einem abgeschlossenen Studium ist es möglich, einen Weltfreiwilligendienst zu machen.

Wer Interesse am Weltfreiwilligendienst hat, findet weitere Informationen unter: www.freiwillig-ins-ausland.de.