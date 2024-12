Erfolgreiches AIDS-Preisrätsel des Gesundheitsamtes im Landkreis Kulmbach

Zum 31. Mal hat das Gesundheitsamt des Landkreises Kulmbach anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember ein Preisrätsel für die 9. Klassen im Landkreis organisiert. Ziel dieser Aktion war es, Jugendliche für das Thema HIV und AIDS zu sensibilisieren, sie über Ansteckungswege und Schutzmöglichkeiten aufzuklären und ein Bewusstsein für den respektvollen Umgang mit HIV-positiven Menschen zu schaffen.

Welt-AIDS-Tag: Für ein Miteinander ohne Vorurteile

Der Welt-AIDS-Tag erinnert jedes Jahr an die Rechte von Menschen, die mit HIV leben, und mahnt zu einem Miteinander ohne Diskriminierung und Ausgrenzung. Gleichzeitig wird derjenigen gedacht, die an den Folgen von HIV und AIDS gestorben sind. Das diesjährige Preisrätsel des Landkreises trug dazu bei, diese wichtige Botschaft in die Klassenzimmer zu bringen.

Große Beteiligung: 18 Klassen bei der Verlosung dabei

Das Rätsel wurde an insgesamt 11 Schulen mit 25 neunten Klassen in Stadt und Landkreis Kulmbach verschickt und erreichte 506 Schülerinnen und Schüler. Gefragt wurde nach grundlegenden Informationen zu HIV, einschließlich Übertragungswegen und Schutzmaßnahmen. Die richtige Lösung des Rätsels lautete: „Mach es mit“.

Die Resonanz war auch in diesem Jahr sehr positiv: 18 Klassen nahmen an der abschließenden Verlosung teil. Aus jeder teilnehmenden Klasse wurde ein Gewinner oder eine Gewinnerin ermittelt, die sich über einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro freuen konnten.

Prävention durch Aufklärung

Mit dieser bewährten Aktion trägt das Gesundheitsamt des Landratsamtes Kulmbach dazu bei, jungen Menschen wichtiges Wissen rund um HIV und AIDS zu vermitteln. Aufklärung bleibt ein zentraler Bestandteil der Präventionsarbeit, um Vorurteile abzubauen und den Schutz vor Infektionen zu fördern.

(weitere Informationen unter: www.welt-aids-tag.de der BZgA)