Am Samstag, 7. Dezember, können sich alle Kinder freuen, denn ab 11 Uhr liest der Nikolaus in der RW21 Stadtbibliothek eine Geschichte vor. Er freut sich auf viele fröhliche Kinderaugen, und natürlich hat er in seinem Nikolaussack für jedes Kind eine kleine Überraschung dabei.

