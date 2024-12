Bamberg: Alois-Glück-Medaille an Konrad Göller verliehen

Konrad Göller, der Mitbegründer des Hospizvereins Bamberg e.V. ist mit der Alois-Glück-Medaille ausgezeichnet worden. Den Vorschlag für die Ehrung Göllers hatten die beiden Landtagsabgeordneten Melanie Huml und Holger Dremel eingereicht. Die Medaille für Verdienste um das soziale Bayern und für herausragendes bürgerschaftliches Engagement hat die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag zum ersten Mal vergeben.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Name Konrad Göller untrennbar mit der Hospizbewegung verbunden. Göller war 1990 aktiv an der Gründung des Hospizvereins Bamberg beteiligt und half als einer der maßgeblichen Akteure der ersten Stunde, die Hospizidee zu verbreiten. In Bamberg wurde 1991 in Bamberg mit dem Bayerischen Hospiz- und Palliativverband BHPV der bundesweit erste Landesverband gegründet, den zunächst Christine Denzler-Labisch und später Konrad Göller viele Jahre leiteten.

„Es war mir eine ganz besondere Ehre, die Laudatio für Konrad Göller halten zu dürfen, denn ich bewundere seine Arbeit zutiefst. Jahrzehntelanges Engagement für die Hospizarbeit, Mitbegründer des Hospizvereins Bamberg e.V., Diözesanbeauftragter für Hospizseelsorge in der Erzdiözese Bamberg und für dieses Thema auch auf Bundesebene aktiv – das ist wirklich aller Ehren wert“, so MdL Holger Dremel.

„Konrad Göller lebt den Hospizgedanken. Sein Anliegen war und ist: allen Menschen ein bis zuletzt würdevolles Leben, begleitet von mitmenschlicher Zuwendung, zu ermöglichen. Mit seiner warmherzigen, den Menschen zugewandten Art hat Konrad Göller die Hospizarbeit hier in Bamberg und in Bayern erfolgreich geprägt. Deshalb haben wir, mein Kollege Holger Dremel und ich, Konrad Göller für die Alois-Glück-Medaille vorgeschlagen und freuen uns mit ihm über die Auszeichnung“, so die Landtagsabgeordnete Staatsministerin a.D. Melanie Huml.