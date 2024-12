vhs-Vorträge und Veranstaltungen im Dezember in Bamberg

Arbeitskräftemangel und Lösungsansätze

In der Volkshochschule Bamberg Stadt findet am Dienstag 3. Dezember, 19 Uhr, der Vortrag „Demografischer Wandel und Arbeitskräfteknappheit – Status Quo, Perspektiven und Lösungsansätze“ statt. Prof Michael Berlemann, wissenschaftlicher Direktor des Hamburger Forschungsinstituts HWWI, wird – erstmals für die hiesige Region – aufzeigen, wie sich lokale Arbeitsmärkte unter veränderten Bevölkerungszahlen entwickeln. Er erläutert auch, welche Chancen Maßnahmen zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit oder zur Stärkung von Produktivität und Innovation haben. Für den kostenfreien Vortrag im Alten E-Werk, Tränkgasse 4, ist keine Anmeldung erforderlich.

Tipps gegen Fake News von den Faktenfindern der Tagesschau

In einem kostenlosen Onlineseminar an der Volkshochschule Bamberg Stadt am Donnerstag, 5. Dezember, 18 Uhr, gibt es Tipps, wie Fake News entlarvt werden können. Redakteur Pascal Siggelkow gibt fallbezogen Einblick in die sensible Arbeit der Fact Checker, die u.a. direkt auf tagesschau.de/faktenfinder ausgespielt wird. Er stellt hilfreiche Profi-Tools und deren Anwendung vor, die auch Nicht-Journalist:innen nutzen können, um Fakten zu überprüfen. Nach dem Impulsvortrag können Publikumsfragen diskutiert werden. Mehr Infos und Teilnahmelink mit Kursnummer 1317e auf www.vhs-bamberg.de.

Der Vortrag ist Teil der Reihe „Was Demokratie mit Meinungs- und Pressefreiheit zu tun hat“, die die Volkshochschulen mit der ARD anbieten.

Krise unseres Planeten – Denkmodelle zur ökonomischen Bewältigung

Bei einem Vortrag in der Volkshochschule Bamberg Stadt am Dienstag, 10. Dezember, 19 Uhr, stehen Handlungsoptionen zur Bewältigung der Krise unseres Planeten im Fokus. Prof. Michael Graff, der an der Schweizerischen Forschungsstelle KOF in Zürich den Bereich Konjunktur verantwortete, schlägt den Bogen vom Club of Rome der 1970er Jahre bis hin zur Sicht systemzerstörerischer Kräfte der 2000er Jahre. Er erörtert Maßnahmen wie CO2-Speicherung oder emissionsentkoppelte Produktion hinsichtlich ihrer Eignung auf nachhaltige Entwicklung. Für den kostenfreien Vortrag im Alten E-Werk, Tränkgasse 4, ist keine Anmeldung erforderlich.

Versteigerung ungeliebter Geschenke in der vhs

Zum vierten Mal findet heuer der beliebte „Markt der langen Gesichter“ statt. Im Großen Saal der Volkshochschule Bamberg Stadt können am Montag, 30. Dezember, von 10 bis zirka 12 Uhr ungeliebte Weihnachtsgeschenke einen neuen Besitzer finden. Bürgermeister Wolfgang Metzner wird als gewitzter Auktionator das Nachweihnachtsevent moderieren. Ab 8.30 Uhr können unnütze Präsente ins Alte E-Werk, Tränkgasse 4, gebracht werden – maximal drei Artikel pro Person oder Familie. Die Ware muss neu und in der Originalverpackung sein. Gebrauchtes wird nicht angenommen.

Der Mindestwert liegt bei 25 Euro. 20 Prozent des Versteigerungserlöses gehen an den Kinderschutzbund. Der restliche Erlös bleibt bei der spendenden Person.