Am Dienstag, 03.12.2024 findet im Gemeindehaus Domino der EmK-Pegnitz ein Info-Abend über die Arbeit des Missionars Illgo in Bulgarien und in der Türkei statt. Illgo Eftimov ist Pastor in Bulgarien und finanziert seine Projekte aus dem Verkauf des Honigs, welchen zahlreiche Bienenvölker produzieren.

Beginn ist um 20.00 Uhr und wird bis ca. 21.30 Uhr stattfinden. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte.