Landkreis Wunsiedel will mehr Hilfe bei seelischen Krisen

In seelischen Krisensituationen ist schnelle Hilfe oft entscheidend. Um die richtigen Schritte zu unternehmen, bietet die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge einen Kurs an, der sich speziell an Menschen richtet, die in solchen Momenten als Ersthelferin oder Ersthelfer auftreten können. Der Kurs richtet sich an alle Menschen vom Jugend- bis ins Seniorenalter. Es geht darum, das Hilfenetz zu verdichten; für eine Teilnahme sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig.

Am Donnerstag, 19. Dezember 2024, haben Interessierte die Möglichkeit, um 18:00 Uhr in der Bürgerinformationsstelle MAKmit (Dörflaser Hauptstraße 10, 95615 Marktredwitz) wertvolle Kenntnisse zu erwerben, um in seelischen Notlagen sicher und effektiv zu reagieren. Der Kurs vermittelt einfache, praxisorientierte Strategien für den Erstkontakt mit Betroffenen – ohne dabei in die Tiefe von Therapie oder langwierigen Maßnahmen zu gehen. Ein besonderes Augenmerk liegt auch darauf, wie man sich selbst in solchen Situationen schützen und unterstützen kann.

Der Kurs dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden und richtet sich an alle, die lernen möchten, wie sie anderen Menschen in einer psychischen Krise schnell und sicher Erste Hilfe leisten können.