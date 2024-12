Kinderschutzbund Bamberg sucht Familienpaten und -patinnen

Familien im Alltag begleiten, entlasten und unterstützen.

Dies ist das Ziel des Familienpatenprojektes, denn jede Familie kennt Zeiten in denen einfach mal alles zu viel wird und einem die Herausforderungen des Alltags über den Kopf wachsen. 2-3 Stunden Unterstützung die Woche können da eine große Hilfe sein und kleine Wunder bewirken.

Wir suchen engagierte Menschen jeden Alters, die mit ihrer geschenkten Zeit viel bewirken und Familien in der direkten Umgebung helfen möchten.

Als Ehrenamtliche erhalten Sie vorab eine bereichernde Schulung, werden in Ihrem Engagement durch die Koordinatorin begleitet und sind in ein nettes, bunt gemischtes Team eingebunden. Die nächste Schulung startet am 24.01.2025.

Wir freuen uns sehr Sie/Euch als Ehrenamtliche bei uns zu begrüßen!

www.kinderschutzbund-bamberg.de

Information und Kontakt:

Yvonne Berberich

Kinderschutzbund Bamberg e.V.;

0951-28192 oder yvonne.berberich@kinderschutzbund-bamberg.de

Gefördert wird das Projekt durch das Koki-Netzwerk Frühe Kindheit von Stadt und Landkreis Bamberg aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.