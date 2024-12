Hitzeanpassung in St. Georgen/Burg – Mitmachen mit der Mitmachkarte

Seit einiger Zeit ist es deutlich spürbar: Die Auswirkungen des Klimawandels setzen den Menschen zu, auch hier in Oberfranken. Hitzeereignisse und Starkregen werden weiter zunehmen. Eigene Ideen für Hitzeanpassungsmaßnahmen im Stadtteil St. Georgen / Burg können deshalb jetzt alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bayreuth bis zum 15. Dezember auf einer digitalen Mitmachkarte eintragen. An welchen Orten in St. Georgen ist es im Sommer besonders heiß oder besonders kühl? An welchen Stellen müssten Plätze oder Gebäude umgestaltet werden, um mehr Grün, Wasser oder Schatten in das Stadtgebiet zu bekommen? Wie kann man für kühle Rückzugsorte für alle sorgen? Bestehen bereits interessante Projekte, die im Rahmen der Hitzeanpassung aufgegriffen werden können? Die Stadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich aktiv am Projekt zu beteiligen. Dadurch sollen Maßnahmen zum Hitzeschutz entwickelt und die Lebensqualität langfristig gesichert werden.