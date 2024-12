Geschenkbaumaktion für geflüchtete Kinder in Bamberg gestartet

Freund statt fremd e.V. möchte wieder geflüchteten Kindern in Bamberg eine Freude bereiten und Geschenke verteilen. Erstmals stehen bei der Aktion Weihnachtsbäume mit Wunschzetteln auch im Rathaus am Maxplatz. Geschenkbäume sind außerdem bei Freund statt fremd in der Begegnungsstätte „Blaue Frieda“, Schützenstraße 2a, sowie in den Kinos Lichtspiel, Untere Königstraße 34, und Odeon, Luitpoldstraße 25, aufgestellt. Interessierte können die Wunschzettel mitnehmen, die Wünsche von Geflüchteten und deren Kindern erfüllen und die Geschenke dort abgeben, wo die Wunschzettel mitgenommen wurden. Kurz vor Weihnachten verteilt Freund statt fremd diese Geschenke dann an geflüchtete Kinder im Ankerzentrum und in weiteren Unterkünften.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Im Rathaus Maxplatz, Maximiliansplatz 3, stehen insgesamt drei Geschenkbäume: Im Bereich des Haupteingangs, beim Trauungssaal sowie im Vorzimmer des Oberbürgermeisters. Wie die Geschenkabgabe funktioniert, steht auf den Wunschzetteln beschrieben. Bis zum 18. Dezember 2024 können Wünsche von geflüchteten Kindern erfüllt werden.

Freund statt fremd bedankt sich schon jetzt von Herzen für die großzügige Unterstützung und wünscht eine schöne und besinnliche Adventszeit.