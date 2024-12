Einladung zur Pretzfelder Weihnacht am zweiten Advent

Zum 26. Mal findet in diesem Jahr die Pretzfelder Weihnacht an und in der St. Kilian Kirche in Pretzfeld statt.

Am Sonntag, 08.12. öffnet der Markt von 13.00 bis 18.00 Uhr seine Pforten.

In der ansprechenden Atmosphäre – an der Pfarrkirche St. Kilian – bieten wir folgendes Programm:

13.00 Uhr Beginn

14.00 Uhr Weihnachtslieder der Kinder des Kindergartens St. Franziskus in der Pfarrkirche St. Kilian

Im Anschluss verteilt der Weihnachtsengel in der Kirche kleine Geschenke an die Kinder

Als Höhepunkt des Weihnachtsmarktes findet um 15:30 Uhr ein „Singen im Advent“ mit der Singgemeinschaft Pretzfeld e.V. in der Pfarrkirche St. Kilian statt.

Kein Eintritt – Spenden sind erlaubt.

In unseren weihnachtlich geschmückten Buden wird zum Verkauf angeboten:

Geschenkartikel, Dekoartikel, Handarbeiten und Kerzen

selbstgenähte Kinderkleidung

Glühwein, Feuerzangenbowle, heiße Schokolade mit und ohne Schuss

Kaffee und Kuchen

Plätzchen, Waffeln, Muffins, Crêpes, gebrannte Mandeln und Honig

Bratwürste, Gulaschsuppe, Langos

und noch einiges mehr…

Lassen Sie sich mit unserem Weihnachtsmarkt, dem Singen, Musizieren und dem Adventskonzert in die vorweihnachtliche Zeit einstimmen und erleben Sie ein paar schöne Stunden in Pretzfeld.