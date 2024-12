Einladung zur Führung durch die Sternwarte Bayreuth

Einen Blick in die Sterne können Interessierte am Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr, werfen. An diesem Abend bietet die Volkshochschule Bayreuth in Zusammenarbeit mit dem Astronomieverein Humboldt Bayreuth eine öffentliche Führung an. Je nach Wetterlage ist mehr oder weniger am Abendhimmel zu sehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am Haupteingang der Alexander-von-Humboldt Realschule, An der Bürgerreuth 14. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung bei der Volkshochschule Bayreuth (www.vhs-bayreuth.de) nötig. Der Unkostenbeitrag für die Führung beträgt fünf Euro und wird direkt vor Ort eingesammelt.