Auch in diesem Jahr gibt es eine tolle Backaktion bei Freund statt fremd e.V. für Eltern und Kinder bei gemütlicher Weihnachtsmusik und leckerem Punsch. Die Aktion startet am 08.12.24 um 14:00 Uhr in der Blauen Frieda, Schützenstraße 2a in Bamberg. Wir bitten um vorherige Anmeldung unter kontakt@freundstattfremd.de. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wir freuen uns auf einen schönen Adventnachmittag.