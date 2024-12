Veranstaltung der Regionalgruppe Hof der Tibet-Initiative Deutschland

Am Montag, 9. Dezember läuft um 19 Uhr der Film „Weisheit des Glücks“ im Centralkino in Hof, Altstadt 8: es geht um eine inspirierende Begegnung mit dem Dalai Lama. Ein Film von Barbara Miller, Philip Delaquis, Manuel Bauer, in Zusammenarbeit mit Richard Gere und Oren Moverman.

Die Aufführung in Hof wird organisiert von der Regionalgruppe Hof der Tibet-Initiative Deutschland und ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem CentralKino Hof.

Die Aufführung wird gefördert von Demokratie leben!, denn am nächsten Tag, am 10. Dezember, begehen wir wie jedes Jahr den „Tag der Menschenrechte“. Seit 1948 wird an diesem Tag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gedacht.