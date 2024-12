VdK lud zum vorweihnachtlichen Beisammensein in Bad Steben

Als Veranstaltung zum Jahresausklang hatte der VdK Bad Steben Mitglieder und interessierte Personen zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein eingeladen. Vorsitzender Willi Engelhardt freute sich am vergangenen Samstag rund 50 Anwesende im Sportheim des TSV Bad Steben begrüßen zu können, zu welchen auch VdK-Kreisvorsitzender Bert Horn gehörte.

In seinen Gedanken zur Weihnachtszeit sprach Engelhardt die sich derzeit ausbreitende vorweihnachtliche Hektik an und erinnerte daran, die Schwachen und Benachteiligten in unserer Gesellschaft nicht zu vergessen. Auch die aktuellen militärischen Auseinandersetzungen sollten die Menschen daran erinnern, sich auf das Wichtige zu besinnen. Für die Familie böten die bevorstehenden Weihnachtstage die Gelegenheit, denjenigen, mit denen man lebt und arbeitet, zu sagen, wie viel sie einem bedeuten!

Den Verlauf des für die Gäste sehr unterhaltsamen Nachmittages gestalteten Achim Berg mit Liedern auf seiner Blockflöte, Rosi Schulze trug das Gedicht „Zeit der Geschenke“ vor und auch Vorsitzender Willi Engelhardt meldete sich nochmals mit einem Betrag des „Hofer Spaziergänger“ zu Wort. Mit einem humorvollen Beitrag ergänzte Annelie Berg das Programm, und eine ebenso berührende wie amüsante Geschichte mit dem Titel „Der einsame Weihnachtsmann“ trug Herbert Schiml zur Freude der Anwesenden vor. Insgesamt ein sehr gelungener Nachmittag zu dessen Gelingen das Sportheim-Team um Dirk Schulze seinen Beitrag leistete.