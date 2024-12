Tödlicher Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2276 bei Trabelsdorf

TRABELSDORF, LKR. BAMBERG. Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße 2276 zwischen Priesendorf und Trabelsdorf. Eine Frau wurde tödlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 78-Jährige aus dem Landkreis Bamberg mit einem grauen VW die Staatsstraße in Richtung Trabelsdorf. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei erfasste das Auto eine 66-jährige Fußgängerin, die sich auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Fahrradweg befand. Die 66-Jährige, ebenfalls aus dem Landkreis Bamberg, erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die 78-jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam zur Unterstützung der Polizeibeamten ein Sachverständiger vor Ort. Neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Bamberg-Land waren auch Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes vor Ort im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Staatsstraße 2276 zwischen Priesendorf und Trabelsdorf bis 15:30 Uhr komplett gesperrt. Die Ermittler schätzen den Gesamtsachschaden derzeit auf ca. 15.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.