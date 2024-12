Thomas Schmid als Bundestagskandidat der Freien Wähler Bayreuth nominiert

Mit einem einstimmigen Votum hat die Kreisvereinigung der Freien Wähler Bayreuth Stadt und Land und die Kreisvereinigung der Freien Wähler Forchheim am vergangenen Samstag Thomas Schmid offiziell als ihren Bundestagskandidaten für den Wahlkreis Bayreuth (236) nominiert.

Die Nominierungsveranstaltung, die in Gößweinstein stattfand, war geprägt von Aufbruchsstimmung und Zuversicht.

Thomas Schmid, gebürtiger Bayreuther und seit Jahren in der Region fest verwurzelt, steht für eine Politik, die die Bedürfnisse der Menschen vor Ort in den Mittelpunkt stellt. „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, und freue mich darauf, für die Freien Wähler in den Wahlkampf zu ziehen. Mein Ziel ist es, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aus Bayreuth direkt nach Berlin zu tragen“, erklärte Schmid in seiner Rede nach der Wahl.

Seine Schwerpunktthemen umfassen die Stärkung des Ehrenamtes, die Unterstützung des Mittelstands und der Menschen, die das Land Tag für Tag am Laufen halten, sowie eine konsequente und nachhaltige Energiepolitik, bei der die Bevölkerung mitgenommen werden soll.

In seiner Rede betonte Schmid, wie wichtig es sei, die Freien Wähler als unabhängige politische Kraft zu stärken. „Wir stehen für Transparenz, Bürgernähe und eine ideologiefreie Politik. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen das Vertrauen in die etablierten Parteien verlieren“ so Schmid. Dafür stehen die Freien Wähler mit vielen kompetenten Politikern vor Ort, in den Kommunen in den Landkreisen und auch schon seit vielen Jahren im Landtag von Bayern.

Ein Kandidat mit Visionen und Bodenhaftung

Thomas Schmid gilt als kompetent und engagiert. Viele seiner Unterstützer heben hervor, dass er nicht nur über fundiertes Wissen verfügt, sondern auch über die Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen und deren Anliegen ernst zu nehmen. „Thomas Schmid ist der richtige Mann, um die Interessen unserer Region in Berlin zu vertreten. Er hat den Blick für das Wesentliche, aber auch das Herz am richtigen Fleck“, erklärte eine Parteikollegin Sybille Pichl (Bürgermeisterin von Eckersdorf) am Rande der Veranstaltung.

Neben seiner politischen Arbeit ist Schmid auch ehrenamtlich engagiert und in zahlreichen sozialen und kulturellen Projekten aktiv. Der langjährige Vorsitzende der DLRG in Bayreuth ist unter anderem federführend verantwortlich für den Bau des Wasserrettungszentrum in Bayreuth-Wolfsbach. Diese Verbundenheit zur Region und zu den Menschen zeichnet ihn besonders aus.

Start in den Wahlkampf

Nach seiner Nominierung kündigte Schmid an, direkt in den Wahlkampf zu starten. „Es gibt viel zu tun, und ich freue mich darauf, mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog zu treten. Unser Ziel ist es, mit klaren Botschaften und praktischen Lösungen zu überzeugen“, sagte er. Ein hochmotiviertes Team aus Mitgliedern der Freien Wähler unterstützt Schmid mit vollem Einsatz.

Die Freien Wähler Bayreuth Stadt und Land sehen in der Kandidatur von Thomas Schmid eine große Chance, im kommenden Bundestag eine starke Stimme für die Region zu etablieren. Landrat Florian Wiedemann zeigte sich begeistert: „Thomas Schmid vereint Fachwissen, Erfahrung und die Leidenschaft, etwas zu bewegen. Er wird unsere Region hervorragend in Berlin vertreten.“

Mit seiner bodenständigen und gleichzeitig visionären Art hat Thomas Schmid bereits jetzt viele Menschen überzeugt. Seine Kandidatur für den Bundestag ist ein starkes Signal für die Region Bayreuth – Stadt und Land. Schmid selbst sieht die Herausforderung optimistisch: „Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Für unsere Region, für die Menschen und für eine Politik, die wieder Vertrauen schafft.“

Der offizielle Wahlkampf startet in den kommenden Wochen. Mit Thomas Schmid als Kandidat gehen die Freien Wähler Bayreuth mit Zuversicht und klarem Kurs in die Bundestagswahl 2025.

Das Ziel der Freien Wähler sind drei Direktmandate plus X und dieses Ziel scheint auch durchaus realistisch, betonte Schmid. Dadurch erhalten die Freien Wähler Fraktionsstärke und würden einige Kandidaten allein aus Bayern nach Berlin schicken.