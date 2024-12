Schokominza und der Nikolaus kommt nach Pegnitz

Am 06.12. lädt das Schokominza Team zum letzten Treffen in diesem Jahr ein. Diesmal geht es um den Nikolaus, spannende Spiele und Spaß Aktionen und einem Erzählzelt. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Im neuen Jahr wird das Schokominza am Mittwoch stattfinden.

Es geht los ab 15 Uhr am 06.12.24 im Domino der evangelisch methodischen Kirche Schmiedpeunt 11 in Pegnitz. Und natürlich gibt es Kaffee und diesmal Weihnachtsstollen.

Ganz herzliche Einladung an alle Kinder mit ihren Freunden und natürlich auch Eltern.