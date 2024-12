Neues Urlaubsmagazin der Fränkischen Toskana bei Bamberg erhältlich

Druckfrisch erschienen ist das neue Urlaubsmagazin 2025 der Fränkischen Toskana mit umfangreichen Informationen zur Region und ihren Gastgebern. Die Broschüre im Din A 4-Format mit zahlreichen Fotos soll Lust auf einen Urlaub in der kleinen, aber feinen Region im Osten der Weltkulturerbestadt Bamberg machen. Infos über Wandern, Radfahren, Kunst und Kultur, Bierkultur und Gastlichkeit gibt es im Imageteil. Zahlreiche Gastgeber wie Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen präsentieren sich im Unterkunftsverzeichnis. Ein Überblick über die Wohnmobilstellplätze und die wichtigsten Veranstaltungen im Jahresverlauf runden die Broschüre ab.

Die neue Broschüre ist ab 2. Dezember 2024 kostenfrei erhältlich: in der Tourist-Info Fränkische Toskana in Litzendorf, in den Rathäusern Litzendorf, Memmelsdorf und Strullendorf sowie im Bamberg Tourismus & Kongress Service und im Landratsamt Bamberg – oder zum Download unter https://www.fraenkische-toskana.com/de/prospekte/.