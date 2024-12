Informationen zum Winterdienst in Bayreuth

Der Winter hat in der vergangenen Woche sein erstes Gastspiel gegeben. Zeit für den Stadtbauhof, einige Tipps für ein sicheres Verhalten im Winter bei Schnee und Eis zu geben.

Der Winterdienst in der Stadt Bayreuth ist auf mehrere Säulen aufgebaut. Eine wichtige Säule sind die Bayreuther Bürgerinnen und Bürger, die für geräumte Gehwege und Gehbahnen entlang ihrer Grundstücke sorgen. In der Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung wird das Freihalten von Gehwegen in der Stadt Bayreuth geregelt. Hiernach müssen Gehsteige und Wege, die an private Grundstücke angrenzen, von den Anwohnern werktags zwischen 7 und 20 Uhr von Schnee freigehalten und bei Bedarf mit abstumpfenden Mitteln (Sand oder Splitt) gestreut werden. Auch am Randbereich öffentlicher, anliegender Straßen muss bei fehlendem Gehsteig eine Gehbahn mit mindestens 1,20 Meter gesichert werden.

Als zu sichernde Gehbahnen zählen auch öffentliche Straßen, die als Fußgängerzonen genutzt werden. In diesem Fall ist ein Streifen zwischen der Straßengrundstücksgrenze und der Entwässerungsrinne, mindestens jedoch eine Gehbahn mit der Breite von 2 Meter (im Bereich der Fußgängerzone Maximilianstraße ein 4 Meter breiter Streifen) gemessen von der Straßengrundstücksgrenze zu sichern. Nur bei extremer Gefahr, beispielsweise bei einem Eisregen, darf auch Salz gestreut werden.

Schnee bitte nicht auf die Straße schaufeln

Die Stadt bittet die Hausbesitzer, den Schnee nicht auf die Straße zu schaufeln, denn beim ersten Einsatz der Räumfahrzeuge wird dieser Schnee wieder zurückgeschoben. Schnee sollte auf der Hausseite der Gehwege oder an einer geeigneten Stelle auf dem Grundstück gelagert werden. Und noch eine Bitte des Bauhofs: Die rund 900 Streugutboxen, die im Stadtgebiet aufgestellt werden, sind das Vorratslager für die im Winterdienst eingesetzten Mitarbeiter der Stadt. Der Inhalt ist nicht für die Allgemeinheit bestimmt und darf nicht entnommen werden.

Die Straßenreinigungs- und Sicherungsverordnung ist über die Internetseite des Stadtbauhofs unter www.stadtbauhof.bayreuth.de im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst einzusehen.