Hans Rösch und Gisela Lawaczeck von der Stadt Baiersdorf geehrt

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden zwei Baiersdorfer Persönlichkeiten für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Hans Rösch erhielt die Ehrenspange der Stadt und Gisela Lawaczeck die Bürgermedaille in Gold.

Der Stadtrat hatte in seiner Oktober-Sitzung die Ehrungen einstimmig beschlossen.

Baiersdorfs dritte Bürgermeisterin, Frau Doris Neubauer übernahm die Laudatio für Hans Rösch. Sie hob besonders die jahrzehntelange, ehrenamtliche Arbeit von Herrn Rösch rund um den evangelischen Friedhof hervor und lobte sein stets unermüdliches Engagement.

Erste Bürgermeisterin Eva Ehrhardt-Odörfer bedankte sich mit ihren Worten bei Frau Lawaczeck für ihre großen Verdienste im Seniorenbeirat zum Wohle der Seniorinnen und Senioren in Baiersdorf. An erster Stelle natürlich der Senioren-Fahrdienst, über die „Hilfen im Alltag“ oder die Organisation verschiedener Infoveranstaltungen für die älteren Mitbürger/innen in Baiersdorf.

„Sie beide haben sich in der Kommune stets stark eingebracht und für uns alle etwas Wertvolles geschaffen. Mit dieser Ehrung möchten wir Ihnen unsere Ehrerbietung und Dankbarkeit ausdrücken“, mit diesen Worten an die zwei Geehrten schloss Bürgermeisterin Eva Ehrhardt-Odörfer ihre Laudatio.

Mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Baiersdorf schloss das festliche Programm ab. Herr Michael Buschner, der 99-jährige Ehrenbürger der Stadt Baiersdorf, unterhielt die gut gelaunten Gäste danach noch am Flügel.