FAIRSchenken in Forchheim

Die Stadt Forchheim hat 2023 die Auszeichnung „Fairtrade-Stadt“ für weitere zwei Jahre erhalten. Damit erfüllt die Große Kreisstadt seit 2013 alle fünf Kriterien für die Mitgliedschaft im internationalen Netzwerk der „Fairtrade-Towns“. Unter dem Motto „FAIRSchenken“ weist die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt“ in Forchheim darauf hin, dass viele Geschäfte in Forchheim ein vielfältiges Angebot an Produkten aus fairem Handel feilbieten.

„Fairschenken. Fairwöhnen. Fairändern.“ sind die Stichworte, unter denen nicht nur den Liebsten eine schöne Bescherung bereitet werden kann, sondern auch denjenigen, die das Geschenk produziert haben, geholfen wird. Forchheims Bürgermeisterin Dr. Annette Prechtel erklärt: „Mit jedem Fair-Geschenk schenken wir nicht nur Freude, sondern auch Hoffnung und eine bessere Zukunft.“

Besonders in der Vorweihnachtszeit, wenn alle auf der Suche nach Geschenken unterwegs sind, bieten sich faire, regionale, bio- und nachhaltige Produkte an, die viel Freude unter dem Weihnachtsbaum bescheren können. Folgende Unternehmen beteiligen sich in der Innenstadt Forchheims an der Aktion „FAIRSchenken“: „United Empire“ (Damenmode von „Blutsgeschwister“ – deutsche Firma, teilweise auch GOTS zertifiziert und Kinderkleidung von „Loud + Proud“ – fränkische Firma mit GOTS Zertifikat); „Secondhandstore ni.cocon Mode & Accessoires für Frauen & Männer“ (nachhaltige Gutscheine aus alten Jeanstaschen); „Musik-Bartl“ (Regionale Produkte:

Gitarren von „Höfner“ (Baiersdorf-Hagenau) und Notenständer von „RKB“ (Robert Kühnl, Baiersdorf)); „Himmel & Erde – Töpferei und Café“ (eigene Töpferware, Keramik und Wohnaccessoires von der Firma „Tranquillo“ (GRS-Siegel, neben anderen), Glasschmuck aus Lauscha; „Frl. Unverpackt Forchheim UG“ (Produkte der Firma fairfood; Tee, Kakao, Kaffee, Lebensmittel, Seifen, Naturkosmetik, uvm.); „Weltladen“ (fair gehandelte Produkte: Tee, Kaffee und Schokolade, Kunsthandwerk, Taschen, Körbe, Schals, uvm.); „Schlötzer-Kunsthandel“ (Alle Produkte wurden wiederverwertet und fast alle sind aus der Region); „Concept Schwanengel“ (Tee, Kakao, Schokolade, Lebensmittel, Spielsachen, Accessoires, Naturkosmetik, uvm.).

Steuerungsgruppe „Fairtrade-Town“

Die Stadt Forchheim möchte das kommunale Engagement vieler in der Stadt ansässiger Firmen und Institutionen, sowie auch von Einzelpersonen weiter intensivieren, so hatte es auch der Stadtrat beschlossen.

Die städtische Steuerungsgruppe „Fairtrade-Town“ mit Mitgliedern aus den Reihen des Stadtrates, der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft arbeitet daran, den fairen Handel in der Stadt nachhaltig zu verankern.

Mitstreitende aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft sind herzlich eingeladen, sich für das gemeinsame Ziel einzubringen und den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern. Willkommen sind alle, die sich gerne an der Steuerungsgruppe beteiligen möchten – ob Einzelpersonen oder Vereine, Schulen oder andere Interessengruppen. Kontakt ist die E-Mail-Adresse fairtrade@forchheim.de .

Das Auswahlverfahren

Nachweislich fünf Kriterien musste die Stadt Forchheim von Anfang an erfüllen, um von dem gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland e.V. die Urkunde für ihr Engagement zum fairen Handel zu erhalten.

Der Stadtrat hielt und hält die Unterstützung des fairen Handels mit Stadtratsbeschluss fest. Die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt“ in Forchheim koordiniert zusammen mit der Verwaltung die Aktivitäten und kümmert sich um die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und um die Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Vorhanden ist zudem ein vielfältiges Angebot an Produkten aus fairem Handel sowohl in der Verwaltung – vom fairen Kaffee und Zucker über umweltgerechtes Kopierpapier bis zur nachhaltigen Beschaffung von z.B. Möbeln für Kitas – als auch in Geschäften und gastronomischen Betrieben.

Konkrete Handlungsoptionen

Die „Fairtrade-Towns“-Kampagne bietet der Stadt Forchheim konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – SDG´s), die 2015 verabschiedet wurden. Unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ leistet die Stadt mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag. Die Stadt Forchheim ist Teil eines Netzwerks von 820 Fairtrade-Towns in Deutschland und über 2000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, u.a. Großbritannien, Schweden, Brasilien und der Libanon. Das Engagement der vielen Menschen zeigt, dass eine Veränderung möglich ist, und dass jede und jeder etwas bewirken kann, heißt es auf der Homepage der „Fairtrade-Towns“-Kampagne www.fairtrade-towns.de