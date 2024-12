Die Jahreskugel 2024: Ein festliches Sammlerstück in leuchtendem Rot mit neuem Plassenburg-Motiv

Die Freunde der Plassenburg präsentieren auch 2024 eine exklusive Christbaumkugel, die mit einem kunstvollen neuen Motiv der historischen Plassenburg verziert ist. In diesem Jahr erstrahlt die Kugel in einem festlichen Rot und eröffnet damit die nächste Serie dieser beliebten Sammlerstücke. Die limitierte Auflage von 300 Stück macht die Kugel zu einem besonderen Highlight für Liebhaber und Sammler.

„Diese Jahreskugel ist ein funkelndes Symbol der Weihnachtszeit und zugleich eine Würdigung der Geschichte und Schönheit unserer Plassenburg,“ betont Peter Weith, Vorsitzender des Vereins Freunde der Plassenburg e.V.

Mit ihrem strahlenden Rot und dem detaillierten Motiv bringt die Kugel eine festliche Eleganz in jede Weihnachtsdekoration. Sie eignet sich ideal als besonderes Geschenk für Freunde und Familie oder als einzigartiges Souvenir für alle Plassenburg-Liebhaber.

Ab dem 02.12.2024 ist die Jahreskugel bei der Buchhandlung Friedrich Kulmbach, im Shop der Museen im Mönchshof, in der Touristinfo Kulmbach und beim Online-Händler hej-mart.de erhältlich. Zudem kann sie am 15.12.2024 auf dem Blaicher Weihnachtsmarkt am Stand des Vereins Freunde der Plassenburg e.V. erworben werden.