Das lokale Bündnis „Coburg – die Familienstadt“ war in Berlin dabei

Das Bündnis „Coburg – Die Familienstadt“, das in der Stabsstelle Demografie, Bildung und Familie der Stadt Coburg angesiedelt ist, nahm am diesjährigen Bündnisdialog der Bundesinitiative „Lokale Bündnisse für Familie“ im Palais der Kulturbrauerei in Berlin teil.

Zum Auftakt des Bündnisdialogs begrüßte Bundesfamilienministerin Lisa Paus die teilnehmenden lokalen Bündnisse und würdigte deren wertvolle Arbeit vor Ort. In einem inspirierenden Vortrag erläuterte Dr. Silke Borgstedt, Geschäftsführerin des Markt- und Sozialforschungsinstituts Sinus, die Wünsche und Bedarfe von Familien der Zukunft. Anschließend stand der Austausch zwischen den Bündnissen und dem Bundesfamilienministerium im Mittelpunkt: Vertreterinnen und Vertreter der Bündnisse, darunter auch das Coburger Bündnis, schilderten praxisnah, wie sie Familien im Alltag unterstützen und welche Herausforderungen sie dabei sehen.

Zentrale Themen waren die Förderung von Zeitautonomie für Familien in herausfordernden Lebensphasen, die Verankerung aktiver Vaterschaft in Unternehmensstrukturen, die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Kinderbetreuung sowie die Verbesserung der finanziellen Sicherheit für Familien.

Das Bündnis „Coburg – Die Familienstadt“ beim Bündnisdialog

Als Vertreterin des Coburger Bündnisses betonte Bianca Haischberger, Leiterin der Stabsstelle: „Der Austausch beim Bündnisdialog 2024 hat gezeigt, wie wichtig eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Bündnisarbeit ist, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Familien gerecht zu werden. Wir nehmen viele wertvolle Anregungen mit, insbesondere zur Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur Förderung eines familienfreundlichen Klimas in Unternehmen und Kommune.“

Kontinuierliche Arbeit zahlt sich aus: Ein starkes Bündnis für die Zukunft

Seit seiner Gründung vor knapp 20 Jahren hat das Bündnis „Coburg – Die Familienstadt“ eine hervorragende Basis geschaffen und bewiesen, wie nachhaltige Netzwerkarbeit Familienfreundlichkeit in einer Stadt sichtbar machen kann. Die kontinuierliche und strategische Weiterentwicklung der Bündnisarbeit zeigt, dass Investitionen in Familienpolitik nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sondern auch die Attraktivität Coburgs als Wohn- und Arbeitsort stärken.

Projekt Zukunft: „Familie ist MEHR-WERT!“

Mit dem Projekt „Familie ist MEHR-WERT!“ setzen die Lokalen Bündnisse deutschlandweit neue Impulse für die Zukunft. Ziel ist es, durch stärkere Zusammenarbeit mit dem Bundesfamilienministerium und anderen lokalen Bündnissen die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien weiter zu verbessern.

Fachkundige Unterstützung durch erfahrene Mentorinnen

Die Leiterin der Stabsstelle Demografie, Bildung und Familie der Stadt Coburg ist Teil des bundesweiten Mentoring-Programms der Bundesinitiative „Lokale Bündnisse für Familie“. Als erfahrene Bündniskoordinatorin unterstützt sie andere Bündnisse in Deutschland fachkundig beim Aufbau, der Weiterentwicklung und dem Ausbau von Netzwerkstrukturen. Diese Expertise bringt sie auch in die Arbeit des Coburger Bündnisses ein, um den hohen Qualitätsstandard der Bündnisarbeit zu sichern und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Das Bündnis „Coburg – Die Familienstadt“: Gemeinsam für eine familienfreundliche Zukunft

Das Bündnis „Coburg – Die Familienstadt“ vereint inzwischen mehr als 90 Partner aus Wirtschaft, Politik, Verbänden und Unternehmen, die sich aktiv für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Familien einsetzen. Familie bedeutet für das Bündnis nicht nur klassische Familienstrukturen, sondern dort, wo Menschen zusammenleben, Verantwortung füreinander übernehmen und den Alltag gemeinsam gestalten.

3. Bürgermeister Can Aydin, Vorsitzender des Bündnisses, würdigte die Arbeit und die Bedeutung des Bündnisses „Das Lokale Bündnis ‚Coburg – Die Familienstadt‘ ist ein zentraler Baustein unserer Strategie, Coburg als familienfreundlichen Wohn-, Lebens- und Arbeitsort zu gestalten. Unsere Bündnispartner zeigen mit ihrem Engagement, wie wichtig eine gute Vernetzung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Familienpolitik sind. Die Teilnahme am Bündnisdialog gibt uns wertvolle Impulse, um diese Arbeit auch in Zukunft erfolgreich fortzusetzen, während wir uns auf das 20-jährige Jubiläum im kommenden Jahr freuen.“

Durch die enge Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Wirtschaft und Bürgerschaft gestaltet das Bündnis Coburg als attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsort – ein Ansatz, der sich bewährt hat und nun durch den Bündnisdialog 2024 neue Impulse erhält.