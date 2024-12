Baunacher Krippenmuseum – Mit Kinderaugen durch die Weihnachtszeit

Pünktlich zur Adventszeit hat auch das neue, moderne Krippenmuseum im historischen Beinhaus hinter der Pfarrkirche ab Sonntag, den 01. Dezember wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Rund 150 Darstellungen sind in dem 1543 erbauten Fachwerkhaus zu bewundern. Ein gläserner, neuzeitlicher Kubusanbau dient als Eingangshalle und verbindet die oberen Stockwerke mit dem Kellergewölbe.

Wer hat die erste Krippe erfunden? Welche Krippe findet Opa am erstaunlichsten und warum? Wie schauen Krippen in anderen Ländern aus?

Bei der neuen Familienführung im Krippenmuseum Baunach möchte das Museumsteam Familien die Ausstellungen auf spielerische und unterhaltsame Weise näherbringen. Gemeinsam können Jung und Alt Bemerkenswertes über das Museumsgebäude und seine Kunstwerke erfahren. Die Führungen finden jeweils sonntags von 14 – 15 Uhr statt.

Die faszinierende Krippensammlung von Domkapitular Jürgen Lenssen zeigt Ausstellungsstücke aus allen Erdteilen – jede Krippe erzählt ihre eigene Geschichte.

Bemerkenswertes über das Museumsgebäude und seine Geschichte sowie über die zahlreichen Krippen-Kunstwerke aus unterschiedlichen Zeitepochen und Ländern können Erwachsene bei einer ausführlichen Begehung sonntags von 16 -17 Uhr erfahren.

Neben den neuen Führungen können Familien in diesem Jahr noch weitere Angebote im Krippenmuseum Baunach nutzen. Das Such- und Ratespiel „Mit dem Weihnachtsstern durch das Krippenmuseum“ ist eine spannende Alternative zu den Führungen. Alleine oder in einer kleinen Gruppe kann sich der Besucher auf Detektivarbeit begeben und Antworten auf knifflige Fragen zu finden. Auch verschiedene Bastelangebote, wie eine Krippe aus Moosgummi, tolle Weihnachtskarten oder eine Schneekugel für Kindergarten- und Grundschulkinder machen den Besuch im weihnachtlichen Museum im nördlichen Landkreis zu etwas Besonderem.

Öffnungszeiten:

Vom 1. Advent bis Sonntag nach Dreikönig:

Dienstag – Sonntag: 14:00 –17:00 Uhr

(ACHTUNG: Heilig Abend und Silvester bleibt das Museum geschlossen)

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen unter www.tourismus-baunach.de.