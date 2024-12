Bamberger Oberbürgermeister beantwortet Fragen zur Unterbringung von Geflüchteten

„Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie mit“: Oberbürgermeister Andreas Starke lädt alle Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 5. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr ins Bürgerlabor in der Hauptwachstraße 3 in Bamberg ein, um ihre Fragen im Zusammenhang mit dem ersten Vorschlag einer dezentralen Unterbringung von Geflüchteten zu stellen. „Mir ist eine offene, sachliche Debatte bei diesem Thema besonders wichtig. Deshalb gebe ich hier gerne aus erster Hand Informationen zu den Standorten, dem Prozess der Konzepterstellung und den Rahmenbedingungen weiter“, erklärt das Stadtoberhaupt, der nochmals unterstreicht, dass „wir uns mitten in der Beratung befinden und offen für Vorschläge sind“.

Die Bamberger Stadtspitze hat eine Diskussion angestoßen, wie eine dezentrale Unterbringung von Geflüchteten aussehen kann, wenn das Ankerzentrum vertragsgemäß Ende 2025 geschlossen wird. Dazu wurden 26 mögliche Standorte für solche Unterkünfte vorgeschlagen, die ausgewogen über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Fragen, die in diesem Zusammenhang entstehen, werden bereits auf der städtischen Homepage unter der Adresse www.stadt.bamberg.de/unterbringung und in Beiträgen auf den Social-Media-Kanälen der Stadt transparent beantwortet. Auf dieser Web-Seite können auch Stellungnahmen abgegeben werden, die dann in den Abwägungsprozess einfließen. Der Termin im Bürgerlabor ist ein weiteres Angebot an alle Bambergerinnen und Bamberger, um Unklarheiten zu beseitigen, Alternativen entgegenzunehmen und Vor- und Nachteile einzelner Standorte zu beraten.