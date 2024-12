Ausstellung „friedlich“ in Kulmbacher Kunstgalerie Marion Kotyba

In der KUNSTGALERIE MARION KOTYBA im Oberhacken 3 in Kulmbach fand am Freitag, den 21. November um 18:00 Uhr die Vernissage der 6. Adventsausstellung zum Thema „friedlich“ statt. Nach der Begrüßung durch die Galeristin Marion Kotyba überbrachte der Kreis- und Stadtrat Thomas Nagel die Grußworte des Landkreises und der Stadt Kulmbach und betonte, dass das Thema der Ausstellung den Nerv der Zeit trifft. Die Kunstgalerie ist ein Schatz für unser Stadt, so Nagel. Gerade in dieser Zeit mit Unsicherheit, Kriegen und Unzufriedenheit tut die Beschäftigung mit schönen Dingen der Seele gut. Die Vorweihnachtszeit gilt als Zeit der Besinnung, eine Zeit der Lichter, die in der dunklen Jahreszeit funkeln und die langen Winterabende aufhellen, so Marion Kotyba zur Einführung in die Ausstellung.

Als sich Kotyba im Frühjahr dieses Jahres Gedanken bezüglich eines Themas für die Ausstellung im Advent gemacht hat, kam sie an dem Wort friedlich nicht vorbei, so die Galeristin. Leider beherrschen kriegerische Auseinandersetzungen die Nachrichten in dieser Zeit, daher ist das Thema aktueller denn je. Sieht man sich die Definition des Wortes friedlich an, so wird es erklärt mit: „Dem Frieden dienen“, „unkriegerisch“, „Was uns Frieden schafft“, oder „vom Frieden erfüllt sein“, „Wir wünschen ein friedliches Weihnachtsfest, sprechen vom friedlichen Miteinander, Blick auf eine friedliche Landschaft, von Ruhe, Stille und Harmonie.

11 Künstlerinnen und Künstler sind der Einladung zur Ausschreibung gefolgt und haben sich mit dem ausgegebenen Thema auseinandergesetzt. Die Umsetzung des Themas war in Gestaltung und Ausführung frei und oblag den Künstlerinnen und Künstlern. Die Werke sind so unterschiedlich wie ihre Erschaffer, denn jede und

jeder hat eine andere Auffassung, was Frieden schafft, was friedlich ist. Die Ausstellung zeigt Öl- und Acrylgemälde, Arbeiten in Mischtechnik und Pastellkreide, Drucke und Keramiken.

Die weiteste Anreise hatte die Künstlerin Assja Kurtz aus Köln, die mit ihren großformatigen Pastellbildern sich die Frage stellte: „Ist nicht der friedliche Weg das Beste?“. Aus Bad Kissingen kommt die Künstlerin Heidi Lauter, die mit ihren Ölgemälden „Blick ins Grüne“ für den inneren Frieden sorgt. Ebenfalls in der Ausstellung vertreten sind Werke der im Jahr 2015 verstorbenen Künstlerin Ursula Wolf. Eines ihrer Werke steht als Sinnbild für ein friedliches Miteinander.

Die zahlreichen Besucher konnten sich inspirieren lassen und sich auf die bevorstehende vorweihnachtliche Zeit einstimmen lassen.

Folgende Künstlerinnen und Künstler stellen aus: Brigitte Böhler, Geert Bordich, Anne-Babette Freter, Christine Hagner, Sabine Hone, Heike Knoll, Hanna Koch-Kahler, Assja Kurtz, Heidi Lauter, Annick Servant und Ursula Wolf.

Die Ausstellung kann vom 22.11. bis 21.12.2024

Do. + Fr. von 14:00 – 18:00 Uhr, Sa. von 12:00-15:00 Uhr und nach Vereinbarung besichtigt werden.