Anfrage der CSU und JU-Stadtratsfraktionen bei der Stadt Herzogenaurach zur Wiederbesetzungssperre

Die CSU & JU-Stadtratsfraktionen stellt eine Anfrage zu der von uns vor einem Jahr durchgesetzten Wiederbesetzungssperre.

Die Anfrage wird am 28.11.24 in der Stadtratssitzung behandelt. Da der Bürgermeister diesen Punkt in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung gestellt hat, informieren wir Sie deshalb vorab schon darüber. Der Antrag dazu wurde vor einem Jahr auch öffentlich in der Sitzung behandelt.

Hier der Antrag der beim ersten Bürgermeister Dr. German Hacker in Herzogenaurach eingegangen ist zum nachlesen:

Anfrage_Wiederbesetzungssperre