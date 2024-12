„Wohnzimmerchor“ lädt zum musikalischen Highlight in Gössweinstein ein

Am Samstag, den 7. Dezember 2024, präsentiert der beliebte Wohnzimmerchor erneut sein Können. Der Auftritt findet um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche Heiligste Dreifaltigkeit in Gössweinstein statt.

Im Rahmen der Vorabendmesse wird das im Doppelquartett singende Männerchor-Ensemble die stimmungsvolle Waldlermesse zum Besten geben. Mit ihrer harmonischen Klangfülle und tiefgehenden Texten lädt die Messe zu einem besonderen musikalischen und spirituellen Erlebnis ein.

Begleitet wird der Chor von Natascha Bogovik am Saitenbrett, deren meisterhaftes Spiel den Abend musikalisch abrunden wird.

Die Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis in der Adventszeit – eine wunderbare Gelegenheit, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Herzliche Einladung an alle Musik- und Kulturbegeisterten!