Vortrag über Neuseeland in Bayreuth

Der Förderverein Tierpark Röhrensee lädt am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr, zu einem Vortragsabend über Neuseeland ins RW21 ein. Der Biologe Dimitri Seidenath vom Stadtgartenamt Bayreuth berichtet unter dem Titel „Neuseeland – Einblicke in Tierwelt, Landschaft und Naturschutz am anderen Ende der Welt“ von seiner mehrwöchigen Reise, zeigt eindrucksvolle Landschaften und seltene Tierarten. Seidenath erläutert historische und aktuelle Entwicklungen der Fauna und stellt die dortigen Naturschutzkonzepte vor. Der Vortrag findet in der Black Box im RW21, Richard-Wagner-Straße 21 in Bayreuth statt. Der Eintritt ist frei!