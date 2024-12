Treffen der DFGO Deutsch-Französische Gesellschaft Obermain

„Wir begrüßen den neuen Beaujolais“

Unter dem Motto „Wir begrüßen den neuen Beaujolais“, der Verkaufsstart des jungen Rotweins erfolgt jährlich am dritten Donnerstag im

November, trafen sich kürzlich die Mitglieder der DFGO (Deutsch-Französichen Gesellschaft Obermain) zum gemütlichen Beisammensein bei einem guten Tropfen des Roten im Landgasthof Anker in Weidnitz.

Vorsitzender der DFGO Reinhard Huber erinnerte an den im Juni erfolgten Besuch der bretonischen Abordnung, der AFAM (Association Franco-Allemande du Morbihan) mit der Vorsitzenden Claudine Maheo sowie an die vielen Erlebnisse und Besichtigungen der Reise zu den Freunden in der Partnerstadt Queven.

Die langjährige Partnerschaft zwischen DFGO und AFAM soll auf jeden Fall weiter vertieft und gestärkt werden. Deshalb wird auch 2025 ein Besuch bei den Freunden in der wunderschönen Bretagne statt finden.

Gabriele Schardt