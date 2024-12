Theaterstück „LiebeLove and the Sexperts“ – Aufklärung mal anders in Bad Staffelstein

Sexualaufklärung ist zwar mittlerweile Standard im Lehrplan der weiterführenden Schulen, dennoch ist das Thema bei den Jugendlichen häufig mit Scham und Unsicherheiten behaftet. Neben dem üblichen „Aufklärungsunterricht“ an den Schulen gab es dieses Jahr die Chance dem Thema auf eine ganz andere Weise zu begegnen.

Die Mitarbeiterinnen des Landratsamtes Lichtenfels, Sachgebiet Gesundheit, organisierten zwei Aufführungen der Theatergruppe „Theaterspiel“ aus Witten, welche das Stück „LiebeLove and the Sexperts“ präsentierten.

Spielerisch und mit viel Humor nahmen die Schauspieler und Schaupielerinnen das Thema Sexualität in Angriff. Mit Penis- und Vaginakostüm holten sie die Jugendlichen aus der Reserve. Das Theaterstück machte deutlich, dass Sexualität ein ganz natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens ist. Die Geschichte handelt von zwei Teenagern, die sich in der Schulklasse näher kennen- und liebenlernen und zwar von den ersten Schmetterlingen im Bauch über Scham und Frust beim ersten Kennenlernen bis hin zu Idealvorstellungen, die selten der Realität entsprechen. So erlebt das junge Paar die Irrungen und Wirrungen der ersten Liebe. Fragen zu Verhütungsmitteln wurden mit viel Wortwitz thematisiert und körperliche Funktionen mit Situationskomik so sympathisch dargestellt, dass sich niemand unwohl fühlen musste. Bei aller Direktheit blieb dennoch die nötige Diskretion gewahrt. Durch die einfühlsame Inszenierung konnte das schambesetzte Thema mit inhaltlich gut aufgearbeitetem Wissen an die Zuschauer und Zuschauerinnen vermittelt werden.

Insgesamt konnten in zwei Durchläufen ca. 300 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen erreicht werden. Mit dabei waren die Viktor-von-Scheffel-Realschule Bad Staffelstein, die Adam-Riese-Mittelschule Bad Staffelstein, die Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels, die Johann-Puppert- Mittelschule Michelau sowie das St.-Katharina-Förderzentrum Lichtenfels. Aufgeführt wurde dieses etwas andere Theaterstück am 12.11.2024 in der Peter-J.-Moll-Halle in Bad Staffelstein.

Abschließend war dies eine abwechslungsreiche und gelungene Variante, jungen Menschen das Thema erste Liebe, Verhütung und Sexualität näher zu bringen.