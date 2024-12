Tätliche Auseinandersetzung zweier Personengruppen an der A9 bei Bayreuth

Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen kam es zum Handgemenge zweier Personengruppen auf dem Parkplatz Sophienberg-West an der Autobahn A9 in Fahrtrichtung München. Die Kripo Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Am Samstag, 30. November, gegen 9.30 Uhr, gerieten zwei Personengruppen am Rastplatz Sophienberg-West in Streit, in dessen Verlauf es zu Handgreiflichkeiten kam. Vier Männer im Alter von 26 bis 42 Jahren wurden dabei leichtverletzt und kamen zur Versorgung in ein Krankenhaus. Bei den Personengruppen soll es sich nach aktuellen Erkenntnissen um Fußballfans unterschiedlicher Vereine gehandelt haben. Nach der Auseinandersetzung soll eine der Personengruppen mit ihren Fahrzeugen geflüchtet sein.

Durchreisende leisteten den verletzten Männern erste Hilfe.

Wer kann Angaben zum Vorfall am Samstagmorgen auf dem Parkplatz Sophienberg-West machen? Hinweise nimmt die Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/ 506-0 entgegen. Insbesondere die Durchreisenden, die die Verletzten versorgt haben, kommen als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.