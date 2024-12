Spielberichte des SKC Eggolsheim vom Wochenende

1.Herren: 3. Sieg in Serie

Die Bayernligakegler des SKC´67 Eggolsheim feiern beim 5:3-Heimsieg (3301:3250) gegen den Tabellenletzten SKC Steig Bindlach den 3. Sieg in Folge.

Zu Spielbeginn brachte Trainer Michael Parzefall mit Robin Straßberger und Marco Edelmann sein früheres Ebser Duo. Erstgenannter konnte nicht an seine zuletzt gezeigte Form anknüpfen. Nach 92 Würfen kam Andreas Graf ins Spiel, was auch beim Gegner für Ablenkung sorgte. Mit 511:535 konnte noch Schadensbegrenzung betrieben werden. Es lag an Edelmann, dass der SKC dennoch gut startete. Mit 581 Kegel (210 geräumt) lies er seinem Gegenüber (535) wenig Chancen und erspielte sich den viel umjubelnden Tagesbestwert.

Mit 22 Kegel Vorsprung sollten nun die Routiniers Markus Hausner und Christopher Schlund für klare Verhältnisse sorgen. Hausner lag mit 0:2 nach Sätzen hinten, steckte allerdings nicht auf und kam kurz vor Schluss noch heran. Er unterlag bei Satzgleichheit knapp mit 533:536. Schlund zeigte sein Können und zog das Spiel an sich. Mit 570:552 ging dieser MP verdient an den SKCler.

37 Kegel Führung bedeuteten Spannung bis zum Schluss. Im SKC-Lager vertraute man auf die Schlussspieler Enrico Lache und Kai Postler. Den ersten Satz mussten beide abgeben. Während Lache fortan sein Duell auf Augenhöhe hielt, musst Postler etwas abreisen lassen. Vor der Schlussbahn war der Punkt des Käptens bereits weg, Lache lag 2:1 mit weniger Zählern vorne. Auch in der Gesamtwertung schrumpfte das Polster auf gerade einmal vier Kegel. Mit 155 (Lache) und 146 (Postler) trumpften beide im finalen Satz auf und erspielten sich 558:520 bzw. 548:572 zum Sieg.

„Glückwunsch an die Mannschaft. Heute hat wieder die zweite Reihe überzeugt. Es freut mich, dass wir ausgeglichen agieren und diese wichtigen Punkte eingefahren haben“, so Parzefall. „Ich habe mich heute gut gefühlt und danke dem Coach und meinem Team für das Vertrauen“, freute ich Edelmann nach Spielende.

Mit nun 8:6-Punkten hat man zwar den Tabellenführer in Sichtweite (KCO, 12:4), aber auch der Vorletzte Viktoria Fürth (6:8) ist weiterhin nah dran. Verrückte Bayernliga Nord!

1.Damen: Deutlicher Sieg vor der Winterpause

Beim klaren 8:0 Heimsieg gegen die SG/BW Plankstadt mit 3355 zu 3193 Holz bleiben wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in Eggolsheim.

Im Start spielte Romy Joppert sehr gut 590 Kegel und konnte mit 4:0 Satzpunkten den ersten wichtigen Mannschaftspunkt klar nach Eggolsheim holen. Auf den Nebenbahnen konnte Andrea Berger nach Startschwierigkeiten im ersten Durchgang in einem spannenden Duell 555:536 ebenfalls noch den Mannschaftspunkt sichern. Somit ging das Mittelpaar bereits mit 80 Guten und 2 MP auf die Bahn.

In der Mitte starteten Dana Kleinhenz und Corina Bese für den SKC. Dana holte mit dem starken Tagesbestwert von 591 Kegeln ebenfalls alle Satzpunkte und gegen die Beste der Gästespielerinnen mit 555 Holz auch weitere Zähler. Nebenan konnte sich Corina in einem spannenden Duell mit 549:538 in einem super Endspurt ebenfalls den Mannschaftspunkt und weitere Holz für das Kegelkonto sichern. Somit war bereits nach 2 Durchgängen klar, dass mindestens ein Tabellenpunkt in Eggolsheim bleibt, aber mit bereits 127 Kegeln Vorsprung war Hoffnung auf mehr.

Im Schluss hieß es also für Manuela Haßfurther und Melanie Schwarzmann den Sieg sicher nach Hause bringen. Manu konnte sich nach einem holprigen Start überzeugend ihren Punkt mit 553:535 Holz erkämpfen. Melanie fand nur schwer ins Spiel und übergab nach 60 Wurf an Anna Mürschberger. Zusammen konnten auch sie den letzten Punkt mit 517:500 sichern und machten den souveränen 8:0 Sieg der SKC Mädels perfekt.

„Das war heute die richtige Antwort. Wir konnten die Leistungen aus den Trainings auch im Spiel umsetzen und uns endlich dank eines guten Spiels auch mit zwei wichtigen Punkten belohnen.“ so Dana Kleinhenz nach der Partie